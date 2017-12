Bitcoin (BTCUSD in der xStation 5) steigt weiter an, da Anleger erwarten, dass die Einführung von Bitcoin-Futures mehr Investitionsanreize für Institutionen schaffen könnte, andere digitale Währungen hängen hinterher BTC-Futures könnten Short-Positionen erheblich vereinfachen und den Preis möglicherweise gefährden Aufgrund des immer weiter ansteigenden Bitcoin-Preis warnen die Zentralbanken Chinas und Indiens davor, auf Kryptowährungen zu setzen

Zusammenfassung:Seit Anfang Dezember hat der Bitcoin-Preis bereits mehr als $ 2.500 an Wert gewonnen, hauptsächlich durch die Erwartung, dass die Einführung von Bitcoin-Futures durch die CBOE und die CME danach die institutionelle Nachfrage nach der digitalen Währung aufgrund der höheren Glaubwürdigkeit der Kryptowährung erhöhen könnte. Nur 6 Tage waren nötig, um den Bitcoin-Preis auf atemberaubende $12.000 ansteigen zu lassen und man kann davon ausgehen, dass das nicht das Ende war, jedoch müssen massive Rückschläge wie üblich in Kauf genommen werden. Beachten Sie, dass jeder schnelle Anstieg in der Vergangenheit zu einer größeren Korrektur geführt hat, daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...