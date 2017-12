In China, Indien und auch in Deutschland steigt die Goldnachfrage. Obwohl Gold keine Zinsen bringt und in diesem Jahr kaum läuft. Schauen wir, ob Gold saisonal, an bestimmten Tagen, besser handelbar ist, zusammen mit Matthias Hüppe von der HSBC. Die Nachfrage ist da, doch momentan spräche viel gegen Gold: Die Zinserhöhungen in den USA, der Anstieg des Dollar in Zusammenhang mit der lang erwarteten Steuerreform... Doch es könnte sich lohnen, Gold an bestimmten Tagen zu handeln, sagt Matthias Hüppe von der HSBC im Gespräch mit Antje Erhard. So zeige die Statistik, dass aus 1000 US-Dollar an bestimmten Tagen bis zu viermal mehr werden kann....