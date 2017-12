Mit Gold war dieses Jahr wenig zu verdienen: Kaum Performance beim Goldpreis, die letzten zwei Monate ohnehin seitwärts. Bei 1300 US-Dollar war ohnehin regelmäßig "Schluss". Werden die Aussichten besser, Matthias Hüppe von der HSBC? Matthias Hüppe von der HSBC zeichnet im Gespräch mit Antje Erhard ein Dreieck in den Goldchart, dessen Spitze noch nicht geschlossen ist. Das heißt was für den Goldpreis? Zwischen zwei wichtigen Marken ist sozusagen alles drin bei Gold in nächster Zeit.