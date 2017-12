Schleswig-Holsteins Ex-Ministerpräsident Albig hat ein halbes Jahr nach seiner Wahlniederlage einen neuen Job gefunden. Ab 2018 wird der SPD-Politiker Lobbyist der DHL-Gruppe in Brüssel.

Schleswig-Holsteins Ex-Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) hat gut ein halbes Jahr nach seiner Wahlniederlage einen neuen Job als Lobbyist gefunden. Der 54-Jährige fängt am 1. Januar als Unternehmens-Repräsentant der DHL-Gruppe in Brüssel an. "Wir ziehen nach Brüssel", sagte Albig am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Ich sofort - der Rest nach den Schulferien." Albigs offizieller Titel lautet "Vice ...

