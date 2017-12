Eine Lösung für die schwierigen Brexit-Verhandlungen bahnt sich laut Theresa May noch nicht an. Die britische Premierministerin wolle feste Grenzkontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und Nordirland vermeiden.

Bei den blockierten Brexit-Verhandlungen hat sich auch am Mittwoch keine Lösung angedeutet. Die britische Premierministerin Theresa May bekräftigte in London lediglich, dass sie in den Gesprächen mit der Europäischen Union eine "harte Grenze" zwischen ...

