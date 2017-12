Für den Bau eines Apartmenthauses in Berlin hatte die Finanzierungsplattform Zinsland rund 1,25 Millionen Euro bei knapp 300 Anlegern eingesammelt. Jetzt ist der Bauträger pleite - und das Geld der Anleger wohl verloren.

Schlechte Nachrichten für private Investoren, die sich über die Plattform Zinsland an einem Berliner Immobilienvorhaben beteiligt haben. Das Amtsgericht München hat am Mittwoch das Insolvenzverfahren über die Projektentwicklungsgesellschaft Conrem-Ingenieure GmbH beantragt, die zusammen mit einem anderen Projektentwickler in Berlin-Tempelhof zwei Mikroapartmenthäuser mit dem Namen "Luvebelle" bauen wollte.

Das Geld der knapp 300 Investoren, die sich mit 1,25 Millionen Euro beteiligt haben, dürfte verloren sein. Nachrangige Gläubiger haben in einem Insolvenzfall in der Regel schlechte Karten, noch etwas zu bekommen. Die Nachrangdarlehen sollten mit rund sechs Prozent verzinst werden.

Bei der zweiten Gesellschaft handelt es sich um die Arplan Projektgesellschaft Alpha 1, für die auch im September bereits Antrag auf Eröffnung ...

