ROUNDUP 2: Poco-Mutter Steinhoff: Chef muss nach Bilanzskandal gehen - Kurssturz

AMSTERDAM/JOHANNESBURG - Die Poco-Mutterkonzern Steinhoff zieht im schwelenden Bilanzskandal die Notbremse: Der Möbelhaus-Konzern trennt sich wegen Unregelmäßigkeiten in den Büchern von seinem Chef - und verschiebt die Vorlage seiner Jahreszahlen auf unbestimmte Zeit. Auch der Chef der Afrika-Tochter Star nimmt seinen Hut. Die Börsenaufsicht in Südafrika prüft mögliche Fälle von Insiderhandel mit Steinhoff-Papieren. Für die im MDax notierten Steinhoff-Aktien geht es steil abwärts: Zuletzt notierte die Aktie um 59 Prozent tiefer auf 1,241 Euro.

Kreise: Brüssel befragt Marktteilnehmer zum Lufthansa-Air-Berlin-Deal

BRÜSSEL/FRANKFURT - Wegen der geplanten Übernahme weiter Teile der insolventen Fluglinie Air-Berlin durch die Lufthansa holen die EU-Wettbewerbshüter Kreisen zufolge Feedback von anderen Marktteilnehmern ein. Ziel der Befragung sei es, die Analyse der EU-Kommission mit Einschätzungen von Unternehmen und Anbietern zu ergänzen, hieß es am Mittwoch aus Branchenkreisen. In EU-Wettbewerbsfällen ist es üblich, dass die EU-Kommission ein derartiges Verfahren startet.

ROUNDUP: Delivery Hero besorgt sich frisches Geld an der Börse für Übernahmen

BERLIN - Der Essenslieferant Delivery Hero zapft nur wenige Monate nach seinem Börsengang den Kapitalmarkt an. Wie das SDax-Unternehmen am Mittwoch mitteilte, hat es 10,5 Millionen neue Aktien am Markt zum Preis von 34,50 Euro platziert. Dadurch fließen Delivery Hero brutto 362,25 Millionen Euro zu. Mit dem Geld will sich die Gesellschaft für mögliche Übernahmen in Position bringen.

Deutsche Post bereitet mit Wandelanleihe Kapitalerhöhung vor

BONN - Die Deutsche Post beschafft sich frisches Geld in Milliardenhöhe - und bereitet dabei eine mögliche Kapitalerhöhung vor. Dazu gibt der Dax -Konzern eine klassische Anleihe über 500 Millionen Euro und eine Wandelanleihe über 1 Milliarde Euro aus, wie er am Mittwoch in Bonn mitteilte. Die Wandelanleihe soll über siebeneinhalb Jahre laufen. Den Anlegern - ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA - soll sie gerade einmal 0,05 Prozent Zinsen pro Jahr bringen. Zudem sollen sie je eingezahlte 100,377 Euro bis 103 Euro nur 100 Euro zurückbekommen. Allerdings können sie die Papiere in neue Aktien des Konzerns eintauschen.

Telekom-Tochter T-Mobile US kauft Aktien für Milliardenbetrag zurück

BELLEVUE - Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom will eigene Aktien zurückkaufen. Bis Ende kommenden Jahres wird T-Mobile US dafür bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar aufwenden, wie das Unternehmen am Mittwoch am US-Sitz in Bellevue mitteilte.

Daimler verkauft weiter deutlich mehr Autos als im Vorjahr

STUTTGART - Der Autobauer Daimler hält sich beim Pkw-Verkauf weiter deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Im November wurden knapp 195 700 Fahrzeuge der Stammmarke Mercedes-Benz und damit gut sieben Prozent mehr als im Vorjahresmonat verkauft, wie Daimler am Mittwoch mitteilte. Seit Jahresbeginn sind es damit knapp 2,1 Millionen. Bei der Kleinwagenmarke Smart gingen die Verkaufszahlen dagegen auch im November zurück. 11 644 Fahrzeuge bedeuteten ein Minus von 7,3 Prozent im Vergleich zum November 2016, auch in der Bilanz seit Jahresbeginn bleibt Smart hinter dem Vorjahr zurück.

ROUNDUP: Easyjet macht Lufthansa ab Januar innerdeutsche Konkurrenz

BERLIN/FRANKFURT - Nach der Air-Berlin-Pleite greift nun erstmals die britische Fluggesellschaft Easyjet die Lufthansa auf innerdeutschen Strecken an. Von Berlin-Tegel plant die Gesellschaft nach eigener Mitteilung ab dem 5. Januar wöchentlich 250 Flüge zu den innerdeutschen Zielen Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und München. Auch werden 15 internationale Ziele wie Wien, Zürich oder Rom ins Programm genommen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte.

Boeings Tankflugzeug gelingt der Erstflug

EVERETT - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Boeing kommt mit seinem Tankflugzeug für die US-Luftwaffe voran. Der Flieger, von denen die US Air Force 179 Exemplare bestellt hat, habe seinen ersten Flug erfolgreich absolviert, teilte Boeing in der Nacht zum Mittwoch in Everett (US-Bundesstaat Washington) mit. Der Flug habe rund dreieinhalb Stunden gedauert. Boeing hatte den Auftrag für die Maschinen vom Typ KC-46 in einem umstrittenen Verfahren dem heutigen Airbus-Konzern abgejagt, der damals noch unter dem Namen EADS firmierte.

Metro stellt einen Mitarbeiter frei nach Ermittlungen im Insiderskandal

DÜSSELDORF - Im Zuge der Ermittlungen wegen Marktmanipulation und Insiderhandel bei der Metro hat der Handelskonzern nun einen Mitarbeiter beurlaubt. Ein nicht leitender Mitarbeiter des Unternehmens sei bis zur Aufklärung des Vorwurfs bei voller Bezahlung freigestellt worden, sagte ein Sprecher am Mittwoch und bestätigte Informationen des "Handelsblatt". Es gelte auch in diesem Fall uneingeschränkt die Unschuldsvermutung, erklärte er weiter. "Zum Schutze seiner Person und im Sinne der Unschuldsvermutung können und wollen wir hier keine weiteren Informationen geben."

ROUNDUP: ProSiebenSat.1 reagiert mit Umbau auf Werbeflaute

MÜNCHEN - ProSiebenSat.1 will seinen Problemen im TV-Werbegeschäft mit einem Konzernumbau begegnen. Wie bereits im August in Aussicht gestellt, soll das Unternehmen ab nächstem Jahr nur noch auf drei statt auf vier Säulen stehen. Dabei erhofft sich das Management um den scheidenden Chef Thomas Ebeling vor allem über die Zusammenlegung der TV-Sparte mit den Online-Unterhaltungsplattformen Einsparungen von mehr als 50 Millionen Euro bis 2019/2020. Anleger honorierten die Pläne mit einer steigenden Nachfrage nach ProSiebenSat.1-Papieren: Die Aktie war am Mittwoch der einzige Dax-Wert im Plus.

US-Urteil gegen VW-Manager Schmidt im Abgas-Skandal erwartet

DETROIT - Der seit Anfang des Jahres inhaftierte Volkswagen -Manager Oliver Schmidt soll wegen seiner Rolle im Abgas-Skandal verurteilt werden. Der zuständige Richter Sean Cox will das Strafmaß bei einer Anhörung verkünden, die an diesem Mittwoch um 14.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MEZ) in Detroit beginnen soll. Das FBI hatte den Deutschen, der von Februar 2012 bis März 2015 in leitender Funktion mit Umweltfragen in den USA betraut gewesen sein soll, im Januar festgenommen. Schmidt hat sich schuldig bekannt, Teil einer Verschwörung zum Betrug und Verstoß gegen Umweltgesetze gewesen zu sein. Ihm drohen eine hohe Geldstrafe und bis zu sieben Jahre Haft.

Trump-Anwalt weist Berichte über Anfrage bei Deutscher Bank zurück

WASHINGTON - Nach Angaben eines Anwalts von Donald Trump hat es bei der Deutschen Bank keine Anfrage des US-Sonderermittlers Robert Mueller zu Geschäftsbeziehungen des Geldhauses mit dem Präsidenten gegeben. Trumps Anwalt Jay Sekulow wies Medienberichte, wonach der mit der Untersuchung russischer Einflussnahme im US-Wahlkampf betraute Ex-FBI-Chef Mueller die Herausgabe von Finanzunterlagen im Zusammenhang mit dem Präsidenten verlangt habe, am Dienstag als falsch zurück. Keine Anfrage ("Subpoena") mit dieser Forderung sei ausgegeben oder empfangen worden. "Wir haben eine Bestätigung dafür von der Bank und aus anderen Quellen", erklärte Sekulow.

Weitere Meldungen -'CNBC': Disney und Fox kommen bei Übernahmegesprächen voran -NordLB reduzierte Anteil der Schiffskredite schneller als geplant -Arbeitgeber machen erstes Angebot zu Metall-Tarifen -Deutsche Autobauer wollen 160 Millionen Euro in Dieselfonds zahlen -YouTube zieht sich von Amazon-Geräten zurück -Halbleiterboom schwächt sich 2018 ab -ROUNDUP: Stuttgarter Flughafen zeigt Zuversicht für 2018 -Londoner Immobilienkonzern Hammerson will Rivalen Intu übernehmen -US-Krankenversicherer UnitedHealth übernimmt DaVita-Ärzte -DHL-Erpressung: Polizei warnt eindringlich vor verdächtigen Paketen -Ex-Ministerpräsident Albig hat neuen Job als DHL-Lobbyist in Brüssel -Gericht überprüft Entlassung von früherem EWE-Chef -ROUNDUP/EuGH: Luxusanbieter dürfen Vertrieb über Amazon und Co. beschränken -Swiss Re übernimmt 1,1 Millionen britische Lebensversicherungen -ROUNDUP: Autozulieferer Ifa eröffnet Standort in früherer Mifa-Halle -Presse: General Electric streicht in Deutschland rund 1000 Jobs -Amazon öffnet Online-Marktplatz in Australien -Neue Aufgabe für Kraft: Aufsichtsrätin im RAG-Kohlekonzern -Nestle will für 2,3 Milliarden Dollar Atrium Innovations übernehmen -Rewe beendet Experiment mit Biokette Temma -Roche-Tochter Genentech erhält für Avastin US-Zulassung gegen Glioblastom -Uzin-Utz-Chef Müllerschön wechselt in Dekra-Vorstand

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /das

AXC0188 2017-12-06/15:20