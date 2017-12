München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat in Kooperation mit der marcapo GmbH, den Spezialisten für lokale Markenführung und Marketingportale, ein neues webbasiertes Marketingportal für ihren Exklusivvertrieb entwickelt. Rund 400 Vermittler bestellen ab sofort ihre Werbemaßnahmen über "Bay4Me mein lokales Marketing".



"Die Entscheidung für das neue Onlineportal bringt viele positive Vorteile mit sich", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Zum einen können die Marke die Bayerische und ihre Botschafter vor Ort noch bekannter werden. Zum anderen können wir unseren Vermittlern und Vertragspartnern durch "Bay4Me" einen komfortablen Premiumservice für die Kundengewinnung und -bindung anbieten."



"Wir wollen den operativen Aufwand intern reduzieren und unser Corporate Design durchgängig am Markt kommunizieren. Das Angebot von marcapo hat uns vor allem deshalb überzeugt, da hier eine Gesamtlösung von Web-to-Print bis zu Streumittelwerbung und Dialogmarketing möglich ist", so Ingolf Putzbach, Leiter Marketing und Vertriebskooperationen bei der Bayerischen. Aktuell läuft die Kampagne "Zahnfee" zur Zahn-Zusatzversicherung bereits sehr erfolgreich über das Marketingportal.



"Das Marketingportal und unsere Services erleichtern den Vermittler ihre professionelle Positionierung als Versicherungsexperten", erläutert Thomas Ötinger, Geschäftsführer bei der marcapo GmbH.



Für die Vermittler wird es erheblich leichter vor Ort zu werben, da sie sich an der Kampagne mit nur wenigen Klicks beteiligen und sie schnell und einfach individualisierte Werbemaßnahmen zu ihrem Wunschtermin erhalten. Werbeberater von marcapo unterstützen die Vermittler dabei, ihre Kampagne vor Ort optimal zu planen. Das Marketingportal "Bay4Me mein lokales Marketing" wird von den Spezialisten bei marcapo betreut und kontinuierlich erweitert.



Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 460 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen.



