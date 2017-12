Bad Marienberg - Kanzlerin Merkel empfängt am Donnerstag den libyschen Premier al Sarradsch, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Im Mittelpunkt werde der politische Prozess in Libyen stehen, erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Demmer.

Den vollständigen Artikel lesen ...