Die Verbraucherzentrale NRW hat 13 Angebote von Energieversorgern für Photovoltaik-Anlagen in NRW in einer Stichprobe untersucht und das Wuppertaler Angebot als das Beste im Lande ausgemacht. Als "eine tolle Bestätigung für unserer Arbeit" sieht Ulrich Rieke, Leiter Erneuerbare Energien der WSW, den gestern veröffentlichten Vergleichstest der Verbraucherzentrale NRW.



Die Verbraucherschützer prüften die PV-Anlagen-Angebote auf Wirtschaftlichkeit und verglichen die Pachtmodelle auch mit dem bankenfinanzierten Kauf eines Solardachs fürs Eigenheim. Mit einer Ersparnis von 869 Euro schlägt das WSW-Angebot nicht nur alle anderen untersuchten Pacht- und Kreditmodelle, sondern sogar den Barkauf einer eigenen PV-Anlage.



"Der Test der Verbraucherzentrale ist ein unabhängiges Gütesiegel", so Rieke. Bemerkenswert sei insbesondere, dass das aktuelle Sonnenstrom-Sonderangebot* von den Verbraucherschützern nicht eingerechnet worden sei. "Auf Basis des Sonderangebotes können Kunden im Berechnungsbeispiel der Verbraucherzentrale über die Länge des Vertrages sogar einen Preisvorteil von über 2000 Euro erzielen", erläutert Rieke.



*Bis zum 31.12.2017 gewähren die WSW einen Rabatt von 11 Prozent auf WSW-Sonnenstrom.



