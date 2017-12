Wer eine Wahl verliert, dem droht nicht gleich die Arbeitslosigkeit. Spitzenpolitiker gewinnen meist ziemlich schnell wieder einen Job. So jetzt auch die abgewählten SPD-Landeschefs Torsten Albig und Hannelore Kraft.

Was tun ehemalige Ministerpräsidenten nach einer verlorenen Wahl? Sie wechseln in die freie Wirtschaft. Zumindest Torsten Albig und Hannelore Kraft. Der eine ganz, die andere so nebenbei. Während Schleswig-Holsteins Ex-Ministerpräsident Albig (SPD) gut ein halbes Jahr nach seiner Wahlniederlage einen neuen Job als Lobbyist gefunden hat - der 54-Jährige fängt am 1. Januar als Unternehmensrepräsentant der DHL-Gruppe in Brüssel an - zieht es Nordrhein-Westfalens Ex-Ministerpräsidentin zu einem Kohlekonzern.

Neben ihrem Landtagsmandat bestimmt sie künftig als Mitglied des Aufsichtsrats mit über die Geschicke beim Steinkohlekonzern RAG. Die Wahl Krafts, über die zunächst die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (WAZ) berichtet hatte, bestätigte ein RAG-Sprecher am Mittwoch. Kraft kommt für den SPD-Fraktionschef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...