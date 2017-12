Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hat die Länder der EU und das Europäische Parlament aufgefordert, die von der Kommission vorgelegten Reformvorschläge zu beschließen und so Krisen vorzubeugen. "Wenn Rat und Parlament mitziehen, machen wir Europa unabhängig und wetterfest, denn nach der Krise kann vor der Krise sein", sagte Oettinger bei einer Pressekonferenz in Brüssel. "Heute machen wir den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament ein konkretes Angebot", erklärte er. Nun sei die Kommission auf Rückmeldungen gespannt.

Die Behörde schlägt den Mitgliedstaaten vor, bis Mitte 2019 einen tiefgreifenden Umbau der Eurozone auf den Weg zu bringen. Bis dahin soll nach ihren Vorstellungen der Umbau des Europäischen Stabilisierungsmechanismus zu einem Europäischen Währungsfonds und der Posten eines EU-Wirtschafts- und Finanzministers beschlossen werden. Bei künftigen Krisen könnte der Europäische an die Stelle des Internationalen Währungsfonds treten. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen bei einem Gipfel Ende kommender Woche erstmals über die Reform der Eurozone beraten.

Die Vorschläge der Kommission sehen auch "neue Haushaltsinstrumente" vor, um Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von Reformen zu unterstützen und Nicht-Mitgliedern der Währungsunion den Weg in die Gemeinschaftswährung zu ebnen. Geplant ist unter anderem eine "Stabilisierungsfunktion", wie Oettinger, EU-Vizepräsident Valdis Dombrovskis und EU-Währungskommissar Pierre Moscovici sagten. Zudem will Brüssel nach ihren Angaben den auf einem zwischenstaatlichen Vertrag basierenden Fiskalpakt in das Gemeinschaftsrecht überführen.

Oettinger wies zudem Behauptungen zurück, die Kommission strebe mit ihrem Vorschlag eine Aufweichung der Verschuldungskriterien an. Dies sei "eine reine Falschinformation", sagte der CDU-Politiker. Die Bestimmungen sollten nicht "europäisiert werden", hob er hervor. "Wir können nicht von diesen Regeln weggehen - dies war auch nicht beabsichtigt." In Berichten hatte es geheißen, künftig sollten bei Defizit und Verschuldung nicht mehr jedes Euro-Land für sich betrachtet werden, sondern nur noch die gesamte Währungsunion.

(mit Material von AFP)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2017 09:29 ET (14:29 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.