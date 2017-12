Bonn (ots) - Fünf Männer, eine Küche, betriebsame Stimmung und es duftet nach Zimt und Zucker: Hier geht es um etwas Wichtiges - Weihnachtsgeschenke. In der Michelin-Sterneküche von BIOSpitzenkoch Rainer Hensen in Randerath bei Aachen testen die BIOSpitzenköche ihre Rezeptideen für kulinarische Weihnachtsgeschenke. "Mein Tipp für ein wirklich individuelles Geschenk: Kurz vor Weihnachten zum Beispiel Wintergemüse einkochen oder einwecken und das verschenken mit Herz und Liebe", empfiehlt BIOSpitzenkoch Tino Schmidt. Seine Geschenkidee ist eine aromatische Karottenmarmelade mit Ingwer und Apfel, die im Glas und hübsch verpackt auf den Gabentisch kommt. Und seine Kollegen? Liefern köstliche Geschenktipps wie duftendes Weihnachtsbrot im Glas, fruchtiges Pflaumenkonfekt, rote Beete und Ingwer süß-sauer eingelegt, frischen Senf mit Chili oder sogar selbstgemachter Fond. Ihre ganz persönlichen Geschenkrezepte aus der Weihnachtsküche verraten die BIOSpitzenköche hier: http://bitly.com/2nb2Wie



In Deutschland einmalig: Die BIOSpitzenköche



Gourmetküche die bio, nachhaltig und gesund ist, das ist das Anliegen der BIOSpitzenköche. Die 16 Profiköche und -köchinnen aus verschiedenen Regionen Deutschlands haben sich im Januar 2003 zusammengeschlossen, um zu zeigen, dass Bio auch feinschmeckerverdächtig ist. Neben ökologischen bevorzugen sie saisonale, regionale und fair gehandelte Lebens- und Genussmittel. Die BIOSpitzenköche sind Teil des Bundesprogramms Ökologischer Landbau und anderer Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) http://bit.ly/2jRNDpS



