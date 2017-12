Die Parteichefs von Union und SPD sind zu Gesprächen über eine neue Große Koalition bereit. Doch insbesondere im sozialdemokratischen Lager gibt es laute Stimmen, die das Bündnis ablehnen. Wer sind die GroKo-Gegner?

Der SPD-Parteivorstand hat den Weg zu Gesprächen mit der Union über eine Regierungsbildung geebnet, dem der Parteitag der Sozialdemokraten nun folgen soll. CDU-Chefin Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer stehen zu Gesprächen über eine neue Große Koalition bereit. Erwartet wird, dass die Verhandlungen bis Februar dauern könnten.

Das birgt nach Einschätzung aus Parteikreisen zwei Risiken - die lange Zeit bis zur Bildung einer Regierung und die Mobilisierung der "Anti-GroKo-Kräfte" in Union und SPD. "Ein Bündnis könnte zerredet werden, bevor es überhaupt zustande kommt", meint der Politologe Gero Neugebauer. "Die öffentliche Debatte ist nicht unwichtig: Denn am Ende müssen etwa die SPD-Mitglieder einem Koalitionsvertrag zustimmen", sagt er. Und es gibt bereits jetzt stärkere Kräfte als 2013, die gegen eine Neuauflage dieses Bündnisses arbeiten.

Die prinzipiellen Gegner in Union und SPD

Sowohl in der Union als auch in der SPD gibt es prinzipielle Ablehner einer Großen Koalition. Auf SPD-Seite sind dies etwas die Jusos, die Jugendorganisation der Partei. Auf ihrem Kongress machten sie bereits gegenüber Parteichef Martin Schulz ihre Ablehnung deutlich. Die Jusos haben eine Kampagne gestartet, in dem sie schon jetzt zu einem Nein beim Mitgliederentscheid auffordern - ungeachtet der ausgehandelten Inhalte. Denn Juso-Chef Kevin Kühnert hält eine Große Koalition für grundsätzlich falsch.

Politologe Neugebauer teilt diese Einschätzung: "Eine Große Koalition schadet der SPD, weil sie keine alternative Machtperspektive entwickeln und sich nicht programmatisch grundlegend erneuern kann." Denn die erhoffte Annäherung an Grüne und Linkspartei in der Opposition wäre dahin. Diese grundlegende Skepsis teilen Spitzen-Politikerinnen wie die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die aus strategischen Überlegungen eher die Vorzüge einer Minderheitsregierung hervorheben.

Prinzipiellen Widerstand gibt es aber auch in der Union. Hier läuft der Wirtschaftsflügel Sturm gegen ...

