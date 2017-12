Wien (ots/PRNewswire) -



In einer neuen Serie von Online-Artikeln, die von Eurozine (http://www.eurozine.com/about-eurozine/), dem Europäischen Netzwerk von Kulturzeitschriften veröffentlicht werden, untersuchen 13 Kulturjournalisten und Akademiker aus ganz Europa sowie den USA im Detail die Phänomene der "Fake News", "Post-Truth" und Desinformationskampagnen.



Eurozines Focal Point "Disinformation and Democracy (http://www.eurozine.com/focal-points/disinformation-and-democracy/)" verbindet empirische Studien auf nationaler Ebene mit theoretischen Diskussionen über die Politik des Postfaktischen; Analysen von aktuellen Entwicklungen mit Ideengeschichte, um die Frage zu stellen: Was ist heute demokratische "Normalität"?



Es wäre unsinnig, die Rolle Russlands bei diesen Phänomenen zu ignorieren. Markus Wehner gibt eine Übersicht (http://www.eurozine.co m/hacking-propaganda-and-electoral-manipulation-2/) über die Strategien und Techniken des russischen Informationskriegs. Anton Shekhovtsov recherchiert (http://www.eurozine.com/conventional-bedfel lows-the-russian-propaganda-machine-and-the-western-far-right/), wie rechtsextreme Gruppen in ganz Europa und den USA russisches Web-Hosting nutzen, um anti-westliche Propaganda zu verbreiten, und Daniel Leisegang reflektiert (http://www.eurozine.com/no-freedom-to-h ate-germanys-new-law-on-online-incitement/) die Effektivität des neuen deutschen Gesetzes gegen Online-Hassrede und "Fake News", angesichts der virtuellen Migration in das "Runet". Den Blick nach Osteuropa wendend, erkunden (http://www.eurozine.com/co-opting-discon tent-russian-propaganda-in-the-bulgarian-media/) Milena Iakimova und Dimitar Vatsov, wie in Bulgarien seit 2013 russische Propaganda sich die westliche Kritik des Liberalismus und der Globalisierung aneignet. Sie schreiben:



"[W]ir waren ... erstaunt, als wir die Argumentationsweisen, die wir in unserer Studie identifiziert hatten, plötzlich aus dem Mund des neuen US-Präsidenten, Donald Trump, hörten".



Jean-Claude Monod argumentiert (http://www.eurozine.com/between-po st-truth-and-epistemocracy-positioning-a-democratic-politics/), dass vom dialektischen Materialismus bis zum Neoliberalismus jede Politik, die für sich die Wahrheit in Anspruch nimmt, sowohl illusorisch als auch gefährlich ist. Der Politikwissenschaftler Joseph Uscinski untersucht (http://www.eurozine.com/the-election-was-rigged-the-news- is-fake-and-the-deep-state-is-out-to-get-us/) die Beziehungen zwischen Verschwörungstheorien und Parteipolitik in den USA und weist darauf hin:



"[W]enn man etablierte Weisheiten in Frage stellen will, dann bieten sich Verschwörungstheorien als exzellentes rhetorisches Werkzeug dafür an."



Marci Shore liefert eine historische Perspektive und vergleicht (http://www.eurozine.com/a-pre-history-of-post-truth-east-and-west/) die Reaktionen westlicher Intellektueller auf die Enttäuschung über den "real existierenden Kommunismus" mit jenen der Dissidenten, die in diesem System leben mussten: Kann ein radikales Wahrheitskonzept der Bedrohung durch "post-moderne Diktaturen" entgegenwirken? Und Valentin Groebner verfolgt (http://www.eurozine.com/trust-me-im-lying/) die Spur von gefälschten Nachrichten bis in das Mittelalter zurück.



