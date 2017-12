Eine DIW-Studie zeigt, dass Millionen Beschäftigte in Deutschland unter Mindestlohn-Niveau bezahlt werden. Statistische Unschärfe oder Beleg für massenhaften Missbrauch?

Für Stefan Körzell ist der Fall klar: "Mindestlohnverstöße sind noch immer an der Tagesordnung", schimpft das Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Was den Gewerkschafter so aufbringt, ist eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und der Universität Potsdam. Demnach verdienten im ersten Halbjahr 2016 immer noch rund 1,8 Millionen Beschäftigte, die Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn hätten, vertraglich weniger als die damals geltenden 8,50 Euro pro Stunde. Seit Januar dieses Jahres liegt die gesetzliche Lohnuntergrenze bei 8,84 Euro.

"Offensichtlich - und keineswegs unerwartet - wird das Mindestlohngesetz nicht in jedem Betrieb eins zu eins umgesetzt", sagt Studienautorin Alexandra Fedorets. Die Forscher vermuten, dass etliche Unternehmen weiter Umgehungsstrategien nutzen, etwa Umkleide- oder Bereitschaftszeiten nicht mehr bezahlen oder Kosten für Arbeitsmaterialien vom Lohn abziehen. Zollkontrollen zeigten zudem intransparente oder inoffizielle Arbeitszeitvereinbarungen.

Das DIW und die Universität Potsdam stützen sich in ihrer Studie auf Daten des Sozioökonomischen Panels, für das regelmäßig rund 30.000 Personen in etwa 15.000 Haushalten befragt werden. Abgefragt werden dabei auch Löhne und Arbeitszeiten. Die Ergebnisse weichen von anderen Studien zur Wirkung des Mindestlohns ab, die auf Angaben von Betrieben fußen. Das Statistische Bundesamt ermittelte in seiner Verdiensterhebung für Anfang 2016 nur 751.000 Beschäftigte, die trotz Mindestlohnanspruch weniger als 8,50 Euro verdienten.



