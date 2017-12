Von Sarah Nassauer

NEW YORK (Dow Jones)--Der Einzelhandelsriese Wal-Mart streicht den Hinweis auf Supermärkte aus seinem Namen. Statt als "Wal-Mart Stores Inc" werde das Unternehmen mit seinen 11.700 Niederlassungen künftig nur noch als "Walmart Inc" firmieren, teilte der Konzern mit. Er will damit klarstellen, dass er sich weg vom Geschäft in den physischen Filialen entwickeln und mehr Gewicht auf den Online-Handel legen will.

Wal-Mart eifert im Online-Geschäft Amazon nach. Der Internet-Händler nimmt dem übrigen Einzelhandel immer mehr Kunden ab, so dass dieser selbst ins Internet streben muss. Mit der Namensänderung wolle Wal-Mart klarstellen, dass Kunden bei dem Konzern auf allen Kanälen etwas kaufen können, wie es ihnen am besten passt, sagte Konzernchef Doug McMillon.

