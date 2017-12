Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mit Amazon Alexa Einsatz- und Wartungsteams alarmierenDerdack, langjähriger Innovationsführer für Alarmierungssoftware, bietetfür seine neue Cloud-Lösung - SIGNL4 - ab sofort auch einen Skill fürAmazon Alexa an. Damit können Mitarbeiter von Einsatz- und Wartungsteamsper Sprache alarmiert und gerufen werden. SIGNL4 informiert diese dannüber Störungen oder Notfälle zuverlässig und mobil.Durch die zunehmende Verbreitung digitaler Sprachassistenten nimmt auchdie Bedeutung für die Anwendung in geschäftlichen Szenarien zu. DieGrenzen verschwimmen zunehmend. Daher hat sich Derdack früh mit derIntegration von digitalen Assistenten in B2B-Anwendungen beschäftigt.In Verbindung mit der mobilen Alarmierung von Bereitschafts- undEinsatzteams sind Szenarien wie die Benachrichtigung bei medizinischenNotfällen und im Krankenhaus oder Notrufe im Sicherheitsumfeld sinnvoll.Sprache kann in Notsituationen für nicht-mobile Menschen das einzigverfügbare Mittel der Kommunikation sein, z.B. wenn der Notfallknopf nichtin Reichweite ist. Aber auch als sinnvolles Dialogmedium für den Ruf desKundendienstes oder eines Wartungsmitarbeiters ist die Spracheingabebequem und die digitale Alarmierung der Rufbereitschaft dann sehreffizient.Mit dem SIGNL4 Skill für Amazon Alexa hat die Derdack GmbH eine ersteVariante der Sprachsteuerung für die Alarmierung von Einsatz- undWartungsteams entwickelt. Mit dem Skill können per Sprachbefehl Alarme anein Bereitschaftsteam bzw. einen Bereitschaftshabenden ausgelöst werden,Alarme quittiert und der eigene Bereitschafts- und Schichtdienst verwaltetwerden. So kann zum Beispiel per Sprachbefehl der Bereitschaftsdienstangetreten und beendet werden.Wird ein Alarm oder Wartungsruf per Spracheingabe ausgelöst, wird dieserdurch Amazon Alexa in Text über-setzt (Transkript) und per mobiler Appdirekt an den Mitarbeiter der Rufbereitschaft gesendet werden. Das alleserfolgt vollautomatisch inklusive Nachverfolgung und Quittierung überSIGNL4. Damit kann z.B. ein Dispatcher Mitarbeiter schnell informieren,Aufträge zuweisen und die Annahme verfolgen.Weitere Funktionen sind in Vorbereitung um den Skill für den Einsatz inweiteren Einsatzfeldern fit zu machen.Matthes Derdack, Geschäftsführer von Derdack, kommentiert: "Der SIGNL4Skill steht beispielhaft für die Möglichkeit Sprachassistenten ingeschäftlichen Szenarien sinnvoll einzusetzen. Wir freuen uns hier einerder Vorreiter für B2B-Anwendungen zu sein."Matthes Derdack0331 29878-30mailto:marketing@derdack.comDerdack GmbHFriedrich-Ebert-Strasse 814467 PotsdamDerdack entwickelt Lösungen für die schnelle und effektive Beseitigung vonStörungen in kritischen Infrastrukturen und IT-Systemen. Dazu kombiniertDerdack intelligente, zuverlässige Störfallalarmierung, die Verwaltung vonBereitschafts- und Schichtdiensten mit der Möglichkeit zur Kollaborationund Problembehebung von unterwegs. Unternehmen und Organisationen, u.a.Daimler, BMW, British Telecom, Boeing und andere können so jederzeit aufkritische Störfälle und Notfälle reagieren, bevor diese die Verfügbarkeitwichtiger Unternehmenssysteme und die Qualität ihrer Dienstleistungenbeeinträchtigen. Seit Ende September 2017 bietet Derdack mit SIGNL4 isteine App-gestützte Cloud-Lösung für die Alarmierung von operativen Teamsdirekt aus technischen Anlagen und Systemen.Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

