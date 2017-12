Lieber Leser,

der Bitcoin-Kurs steigt am Mittwochvormittag auf über 12.500 US-Dollar. Getrieben wird der Kurs anscheinend dank des erwarteten Handels an den Futures- und Optionen-Börsen. Sowohl die CME als auch die CBOE wollen den Handel noch in den nächsten 14 Tagen aufnehmen. Dazu sollte man wissen, dass der Handel auf den Bitcoin, zumindest über die CME, nicht rein auf dem Bitcoin-Kurs als Basiswert erfolgen wird, sondern auf einem von der CME erstellten Durchschnittsindex, der auf ... (David Iusow-Klassen)

