Der Weltmarkt für Pkw wird weiter wachsen - und der Verbrennungsmotor auch künftig eine große Rolle spielen, glaubt der Verband der Automobilindustrie (VDA). Die Beschäftigten können ein Stück weit aufatmen.

Gefährdet der Umstieg auf Elektrofahrzeuge Arbeitsplätze in der Automobilindustrie? Um eine Antwort auf diese Frage wird angesichts der Bedeutung der Branche für Deutschland seit Monaten gerungen. Deutsche Hersteller und Zulieferer beschäftigen hierzulande 818.000 Mitarbeiter - und ein Großteil hängt bislang an der Produktion von Autos mit einem Verbrennungsmotor. Im Vergleich zum Vorjahr seien in Deutschland über 11.000 neue Stellen geschaffen worden, sagte Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), am Mittwoch in Berlin.

Ein Großteil der Beschäftigten wird wohl noch längere Zeit Autos mit einem Verbrennungsmotor bauen, ist Wissmann überzeugt. Der Weltmarkt für Pkw, sagte er auf der Jahresabschlusspressekonferenz seines Verbandes, werde weiter wachsen, die Elektromobilität zulegen - aber sehr wahrscheinlich auch der Absatz von Autos mit einem Verbrennungsmotor.

Der Grund sei einfach: auch wenn Europa und China zunehmend auf E-Mobilität setzten und ihre Infrastruktur ausbauten, sehe es in anderen Teilen der Welt ganz anders aus. "In Lateinamerika, in weiten Teilen Asiens oder in Afrika wird es auch dann noch keine flächendeckende Ladeinfrastruktur geben. Wir brauchen also den Verbrennungsmotor und werden ihn weiter optimieren", sagte Wissmann. In Deutschland würden heute drei von vier Fahrzeugen für den Weltmarkt produziert - insofern bedeute das eine Perspektive für die Beschäftigten.

Die Branche hat derzeit gut zu tun. Der deutsche Pkw-Markt, sagte Wissmann, werde in diesem Jahr das vierte Mal in Folge deutlich zulegen. Gründe seien die gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung, ein hoher Beschäftigungsstand, eine gute Einkommenssituation ...

