Was?

Die Aktien des Medien- und Unterhaltungsriesen Walt Disney (WKN:855686) sprangen am Montag um bis zu 7,1 % nach einem Bericht des Wall Street Journal an diesem Wochenende, dass das Unternehmen mit Twenty First Century Fox (WKN:A1WZP6) über den Kauf einiger seiner Vermögenswerte gesprochen habe. Die Aktie ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Texte um 5,1 % gestiegen.



Unter Berufung auf "Leute, die mit der Situation vertraut sind", sagt das Journal, dass Comcast (WKN:157484) auch an einem möglichen Deal beteiligt sein könnte. Fox erwägt angeblich, seine Film- und Fernsehstudios, einige seiner internationalen Vermögenswerte und einige US-Kabelnetze zu verkaufen. Aber "Fox News, ...

