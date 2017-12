Sesselrücken an der Führungsspitze der börsennotierten Ottakringer Getränke AG: Der bisherige Konzernchef und Miteigentümer Sigi Menz wechselt in den Aufsichtsrat. Sein Vorstandsmandat übergibt er per 1. Juli 2018 an Alfred Hudler. Dies sei in der heutigen Aufsichtsratssitzung beschlossen worden, teilte das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...