Musik macht das Zuhause noch ein bisschen schöner. Klänge sind sinn- und erlebnisstiftend und können das Leben zu Hause auf Anhieb aufwerten. IKEA und Sonos beschäftigen sich zukünftig gemeinsam mit dem Home Sound. Zusammen möchten wir noch mehr Menschen die Möglichkeit geben, sich mithilfe von tollem Design, Musik und Sound zu Hause ihre eigene Atmosphäre zu schaffen.



Die aktuelle Zusammenarbeit zwischen IKEA und Sonos ist Teil von IKEA Smart Home. Das Thema Home Sound ist nach kabellosen Ladegeräten für Mobiltelefone und smarter Beleuchtung die dritte Stufe für IKEA Smart Home. Das Ziel der Zusammenarbeit von IKEA und Sonos ist, es den Menschen noch einfacher zu machen, jeden beliebigen Song überall zu Hause abzuspielen, ohne ihre tägliche Routine zu unterbrechen.



Klänge und insbesondere Musik verschönern das Leben im Zuhause. Studien zufolge verbringen Menschen, die zusammen leben und zusammen Musik hören, mehr Zeit zu Hause (drei Stunden pro Woche mehr als Menschen, die nicht zusammen Musik hören). Beim gemeinsamen Musikerlebnis fühlen sich Menschen stärker inspiriert (25 %) und mehr geliebt (14 %)*. Darüber hinaus lassen 65 % der Angehörigen der Generation Y ** Musik laufen, damit sie sich an einem Ort zu Hause fühlen***, wodurch die Bedeutung von Musik im eigenen Zuhause noch stärker zunimmt.



Auf die Frage, welchen Sound die Menschen mit ihrem Zuhause in Verbindung bringen, antworteten viele, dass Musik für sie überhaupt erst ein Zuhause entstehen lässt.



"Zusammen mit Sonos möchten wir Musik und Sound für zu Hause demokratisieren und Produkte entwickeln, mit deren Hilfe die Menschen ein gemeinsames Musikerlebnis haben. Durch unsere Zusammenarbeit mit Sonos wollen wir die Heimeinrichtungskompetenz von IKEA mit Sonos' Expertise für Home Sound verbinden", so Björn Block, Business Leader für IKEA Home Smart.



IKEA sucht immer wieder nach neuen Lösungen für das Leben zu Hause. So werden bei Home Smart technische Elemente in IKEA Einrichtungsgegenstände integriert. Die Produkte sind dadurch einfach zu nutzen und bezahlbar, so ist die Smart-Home-Technologie auch für die vielen Menschen verfügbar.



"Wir bei Sonos haben verstanden, welch transformierendes Potenzial Musik im eigenen Zuhause besitzt", sagt Patrick Spence, Geschäftsführer bei Sonos. "Wir sind davon überzeugt, dass Sound beim Einrichten des eigenen Zuhauses unbedingt berücksichtigt werden sollte. Wir arbeiten mit IKEA zusammen, um Produkte und Erlebnisse zu entwickeln, die dafür sorgen, dass das Zuhause der Menschen fantastisch aussieht und sich auch fantastisch anhört."



Das Ergebnis der Zusammenarbeit von IKEA und Sonos wird im Laufe des Jahres 2019 in den IKEA Einrichtungshäusern erhältlich sein.



Über Sonos:



Sonos® wurde 2002 gegründet und ist heute Hersteller des führenden Home Sound Systems. Anfangs ein Zusammenschluss von nerdigen Ingenieuren und hervorragenden Entwicklern, die gleichzeitig Musikfreaks waren, entwickelte sich das Tech-Start-up-Unternehmen zu einer globalen Musikmarke, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Musikerlebnis zu Hause zu einer ganz neuen Erfahrung zu machen. Das kabellose Home Sound System von Sonos ermöglicht es Nutzern, ihre Lieblingsmusik zu Hause in allen Räumen in höchster Klangqualität zu genießen.



Sonos ist heute in mehr als 60 Ländern vertreten, arbeitet mit Dutzenden von Providern von Musikstreaming und Tausenden von Einzelhändlern zusammen und ist bei Millionen Menschen zu Hause. Durch konstante Investitionen in Software und Dienstleistungen verbessert Sonos das Hör- und Musikerlebnis zu Hause auf lange Sicht und für viele Jahre nach der Anschaffung des Systems. Sonos verändert den Musikgenuss, der überall zu Hause gleich gut ist.



Sonos Inc. ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen mit Sitz in Santa Barbara (Kalifornien, USA) mit Niederlassungen in Boston und Seattle sowie in den Niederlanden, Schweden, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Australien, Deutschland und China.



