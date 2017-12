Bremen (ots) - Endlich ist es so weit: Am Donnerstag, 14. Dezember 2017, startet die zweite Staffel der prämierten Mystery-Serie "Wishlist" von funk, Radio Bremen und MDR SPUTNIK. Jeweils donnerstags, 17 Uhr, erscheint eine neue der zwölf Folgen im "Wishlist"-Kanal auf YouTube (https://www.youtube.com/wishlistserie) und auf funk.net (http://www.funk.net/).



"Wishlist 2.0"



Die zweite Staffel "Wishlist" führt dabei tief in die dunkle Welt der App und jeder der fünf Freunde stößt an seine Grenzen. Während Mira (Vita Tepel), Kim (Yung Ngo), Janina (Jeanne Goursaud) und Casper (Michael Glantschnig) mit einer Leiche im Kofferraum in Polen gestrandet sind, ist Dustin (Marcel Becker-Neu) auf der Flucht. Und findet Schutz ausgerechnet bei der geheimnisvollen Grenzgängerin Norma Jean (Yvonne Yung Hee Bormann) - die gefährlich viel über "Wishlist" weiß. Endlich wird klar, wer hinter der App steckt und was er vorhat: "Nach mehreren Jahren Entwicklung und einem aufwendigen Beta-Test unter strengster Geheimhaltung launchen wir "Wishlist" nun offiziell - kostenfrei und systemübergreifend und das weltweit in über 200 Sprachen."



Mit Gastrollen an Bord sind bekannte YouTuber wie Dagi Bee, Phil Laude, Fynn Kliemann, Nihan, Sarah Liz und Shanti Joan Tan. Die zweite Staffel "Wishlist" wird produziert von Outside the Club im Auftrag von funk, Radio Bremen und MDR SPUTNIK. Gefördert wird die zweite Staffel mit Mitteln der Film- und Medienstiftung NRW. Der Trailer zu "Wishlist 2.0" ist zu finden unter http://ots.de/qqEJu



Kino-Preview am 11. Dezember in Köln



Zum Staffelstart lädt funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, am 11.Dezember zur Kino-Preview nach Köln. Mit dabei sind die Stars vor und hinter der Kamera: Vita Tepel, Michael Glantschnig, Yung Ngo, Jeanne Goursaud, Marcel Becker-Neu und von der Produktionsfirma Outside the Club Marc Schießer und Marcel Becker-Neu.



Pressevertreterinnen und -vertreter, die an der Kino-Preview am 11. Dezember 2017 in Köln teilnehmen möchten, können sich gerne bis Freitag, 8. Dezember 2017, bei presse@funk.net melden - aufgrund der begrenzten Platzzahl ist bei Interesse eine vorherige verbindliche Akkreditierung erforderlich.



"Was bisher geschah ..."



Die erste Staffel der Serie um eine App, die Wünsche erfüllt, wurde über vier Millionen Mal bei YouTube und auf funk.net aufgerufen. Der "Wishlist"-Kanal auf YouTube hat über 120.000 Abonnenten - hier kann man die komplette erste Staffel am Stück sehen, auf Wunsch auch in 4K-Auflösung.



Neben dem renommierten Grimme-Preis wurde "Wishlist" auch mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Webvideopreis, dem Preis für crossmediale Programminnovationen und weiteren ausgezeichnet.



Besetzung Mira: Vita Tepel Casper: Michael Glantschnig Janina: Jeanne Goursaud Kim: Yung Ngo Dustin: Marcel Becker-Neu Christiane: Anja Kling Niklas: Charles Rettinghaus Klaus: Florian Steffens u.a.



Stab Buch: Marc Schießer, Marcel Becker-Neu Regie: Marc Schießer Kamera: Tui Lohf, Daniel Ernst Schnitt: Marc Schießer Ton: Fatih Aydin Redaktion: Helge Haas, Lina Kokaly (Radio Bremen) Produktion: Outside the Club



weitere Informationen zu "Wishlist" unter http://presse.funk.net/format/wishlist/



