BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Zustimmung zur Gemeinschaftswährung ist in den Euro-Ländern einer Studie zufolge auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen. 64 Prozent der befragten Menschen in den 19 Staaten der Eurozone glauben laut einer am Mittwoch im Auftrag der Europäischen Kommission veröffentlichten Studie, dass die Gemeinschaftswährung gut für ihr Land ist. Im Vorjahr waren lediglich 56 Prozent dieser Meinung. 74 Prozent der Befragten halten zudem den Euro für eine gute Sache für die gesamte EU.

In Deutschland liegt die Zustimmung zum Euro deutlich über dem Durchschnitt. 76 Prozent der hierzulande Befragten sind der Ansicht, dass der Euro gut für Deutschland ist - ein Plus von 12 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. 79 Prozent der deutschen Teilnehmer halten ihn zudem gut für die EU. Am beliebtesten ist der Euro in Irland, unbeliebt vor allem in Italien und Zypern./nif/asa/DP/jha

AXC0228 2017-12-06/17:16