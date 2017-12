Mainz (ots) - Woche 49/17 Donnerstag, 07.12.



5.50 Mysterien des Weltalls Gibt es ein Leben nach dem Tod? Mit Morgan Freeman USA 2010



6.35 Dem Verbrechen auf der Spur Was Kugeln verraten Großbritannien 2011



7.20 Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand Großbritannien 2015



8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.05 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Badewannen-Mörder Großbritannien 2017



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.10 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Giftmörder von Camden Großbritannien 2017



10.55 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Die Leichenbesiedler Deutschland 2017



11.40 Mördern auf der Spur Triebtäter in Deutschland Deutschland 2016



12.10 Mördern auf der Spur Mord im Rotlichtmilieu



12.40 Firmen am Abgrund: Das Foto-Unternehmen Kodak Singapur 2016



13.25 Weltmacht Google Wie ein Konzern unser Leben beeinflusst Deutschland 2015



14.05 ZDFzoom Die Macht von Amazon Günstig, aber gnadenlos? Deutschland 2015 14.35 Tatort Internet Plattform der Betrüger Deutschland 2017



15.20 Alltag Armut - Leben in Bremerhaven-Lehe Deutschland 2017



16.05 Kollege Roboter Jobkiller oder Chance? Deutschland 2017



16.50 Neues Wirtschaftswunder Wer gewinnt beim Aufschwung? Deutschland 2017



17.35 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman Brothers Singapur 2016



18.20 Welt ohne Banken? - Die Blockchain-Revolution Deutschland 2017



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDFzeit Das Lidl-Imperium Der Discounter im Qualitäts-Check Deutschland 2017



23.10 ZDFzeit Rossmann, dm & Co. Der große Drogeriemarkt-Test Deutschland 2017



23.55 ZDFzeit Alle gegen Aldi - wer schlägt den Discounter-Riesen? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2016



0.40 heute-journal



1.05 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012



1.50 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017



2.35 Momente der Geschichte II Wendepunkte - Von Chlodwig bis zum Manifest der Bauern Deutschland 2015



3.20 Momente der Geschichte II Große Gestalten: Von Hermann dem Cherusker bis Karl IV. Deutschland 2015



4.05 Momente der Geschichte II Wendepunkte: Vom Fenstersturz bis zum Kaiserreich Deutschland 2015



4.50 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und Hexen Deutschland 2015



Woche 52/17 Samstag, 23.12.



21.45 Ballermann oder Balaton Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014



22.30 Goodbye DDR Mielke und die Freiheit



"Goodbye DDR: Ulbricht und der Anfang" entfällt 23.15 Goodbye DDR Kati und der schöne Schein



0.00 Goodbye DDR Erich und die Mauer



0.45 Der gleiche Himmel - Die Dokumentation Der lange Arm der Stasi Deutschland 2017



