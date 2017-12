Die Technologie steht vor einem neuen Durchbruch: Bald werden Algorithmen sich selbst fortschreiben. Das macht nicht nur Forscher nervös.

Ein seltsames Papier ging vergangene Woche bei der US-Steuerbehörde ein. "Way of the Future", hieß es darin, sei "die erste Kirche, die ein von Menschen geschaffenes Wesen zum Gott hat: die künstliche Intelligenz (KI)". Unterzeichner des Antrags auf Gemeinnützigkeit und höchster irdischer Vertreter des Computergottes ist Anthony Levandowski.

Für die Google-Tochter Waymo schuf der gebürtige Belgier die ersten selbstfahrenden Autos - gelenkt wie von Gotteshand. Dann provozierte er einen sehr weltlichen Rechtsstreit: Levandowski soll vor seinem Wechsel zum Fahrdienst Uber Patentdokumente gestohlen haben. Ist die Gründung der KI-Kirche nur ein kreatives Ablenkungsmanöver? Oder doch ein säkulares Religionsprojekt, das von einem beachtlichen Weitblick zeugt?

In den vergangenen Jahren haben Computer sehen, hören, sprechen und zuletzt vermehrt denken gelernt; nach Jahrzehnten zäher Grundlagenforschung macht selbstlernende Software enorme Entwicklungssprünge. Programme wie IBMs Watson oder Googles AlphaGo spielen nicht mehr nur die besten Schach- und Go-Spieler an die Wand. Sie diagnostizieren auch Krankheiten, investieren an der Börse, steuern Landmaschinen und Flugzeuge. In Saudi-Arabien erhielt Sophia, ein von KI gesteuerter Roboter, die Staatsangehörigkeit. Ihr Schöpfer, David Hanson, glaubt, dass sie in fünf Jahren ein Bewusstsein entwickelt haben wird.

Denn Forscher sind dabei, das Gehirn zu entschlüsseln und es mit Algorithmen nachzubauen. Bereits 2020, meinen einige Wissenschaftler, werden KI-Programme in der Lage sein, sich ohne Zutun des Menschen fortzupflanzen; KI wird dann eigene KI schreiben können - eine eigene Evolution begründen. "Der logische letzte Schritt", sagt Kirchengründer Levandowski, "ist ein gottgleiches KI-Wesen - oder wie sollte man ein Programm sonst nennen, das eine Milliarde Mal intelligenter ist als ein Mensch?"

KI, die KI schreibt? Bisher sind nur wenige Menschen gründlich mit der Technologie vertraut und verstehen wirklich, warum sie zum bestimmenden Thema der Wirtschaft wird. Kein Wunder, dass das manche ängstigt. Dabei lassen sich die wichtigsten Grundsätze, wie KI funktioniert, leicht nachvollziehen.

Warum reden gerade jetzt alle von KI?

Unter dem Begriff KI fasst man Software zusammen, die Aufgaben lösen kann, für die ein Mensch Intelligenz einsetzen muss. Seit den Fünfzigerjahren arbeiten Forscher daran, der Durchbruch ließ auf sich warten. "Bis vor etwa fünf Jahren beherrschten auch die besten KI-Systeme nur eine eng umrissene Aufgabe, die man ihnen in endlos wiederholten Übungsschleifen vorher eingebläut hatte - etwa Schach spielen", sagt Damian Borth, Leiter Deep Learning am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Seit 2012 ist das anders: KI verbessert sich selbst, sie erweitert ihr Wissen ohne Zutun ihrer Schöpfer.

Dafür gibt es zwei Gründe: mehr Daten und schnellere Rechner. "KI-Systeme sind extrem datenhungrig, denn sie lernen aus Versuch und Irrtum", sagt Borth. Je mehr Übungsaufgaben man ihnen stellt, desto besser werden sie. Zum Beispiel Googles Suchmaschine. Zu Beginn war sie kaum besser als Yahoo oder Lycos. Doch je mehr Suchanfragen Google erhielt, desto genauer wurden die Treffer, desto mehr Menschen meldeten Seiten auf Google an, desto mehr Nutzer waren zufrieden - ein sich selbst verstärkender Kreislauf.

"KI profitiert enorm von der Datenerfassungssucht bei Apple, Facebook, Google", sagt Boi Faltings, Leiter der KI-Labs der EPFL in Lausanne. Milliarden Menschen hinterlassen Suchanfragen, Selfies und Standortdaten ihrer Smartphones, immer mehr Gegenstände werden mit Sensoren ausgestattet: Fitnessarmbänder, Maschinenteile, vernetzte Zahnbürsten - alles Datenfutter, um die KI-Systeme zu trainieren. "Ein einziges autonomes Auto", sagte Intel-Chef Brian Krzanich kürzlich auf einer Technologiekonferenz in Lissabon, "wird jeden Tag so viele Daten generieren wie das gesamte Rechenzentrum einer Großbank: 4000 Gigabyte."

Nur noch ein kleiner Schritt zur KI, die ihr eigenes Programm schreibt

Gleichzeitig verbilligt sich die Leistung der Rechner, die die Daten verarbeiten. Ohne diesen Preissturz wäre der flächendeckende Einsatz von KI-Systemen, die in Echtzeit Menschen auf Bildern erkennen oder Sprachen übersetzen, unmöglich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...