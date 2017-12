Düsseldorf - Was die Konjunkturentwicklung des Jahres 2018 angeht, sind die Prognostiker optimistischer als noch vor zwölf Monaten, so Dr. Klaus Bauknecht von der IKB Deutsche Industriebank AG. Dies sei nicht zuletzt auf das überzeugende globale Wirtschaftswachstum in diesem Jahr zurückzuführen.

Den vollständigen Artikel lesen ...