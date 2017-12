FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 7. Dezember:

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CH: Schaffner Jahreszahlen 08:00 D: Uniper Investorentag mit strategischem Update 10:00 D: Voith Jahres-Pk, Stuttgart 13:00 D: Thyssenkrupp Steel Europe AG Pk zur Betriebsversammlung, Duisburg TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE A: Telekom Austria Capital Markets Day D: Thyssenkrupp Capital Markets Day (bis 8.12.) F: Orange Investor Day USA: Citi Global Healthcare Conference (2. und letzter Tag) u.a. mit FMC, Novartis, Novo Nordisk, Johnson & Johnson GB: Berenberg Bank European Healthcare Conference (4. und letzter Tag) u.a. mit AstraZeneca, Covestro, Linde, Novartis, Nordea Bank TERMINE KONJUNKTUR 06:00 J: Frühindikatoren 10/17 07:45 CH: Seco Arbeitsmarktdaten 11/17 08:00 D: Industrieproduktion 10/17 08:45 F: Handelsbilanz 10/17 11:00 EU: BIP Q3/17 (endgültig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Presse-Roundtable Société Générale zum Thema "Aktien- und Anleihemärkte - Kapitalmarktausblick 2018", Frankfurt 10:00 D: Boston Consulting Group Presse-Roundtable zur Rück- und Ausblick im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen. Referieren wird Dirk Albersmeier (J.P. Morgan), Jens Kengelbach (Boston Consulting Group), Hans-Jörg Ziegenhain (Hengeler Mueller), Frankfurt 10:00 D: Medienfrühstück Amazon zur Weihnachtssaison 2016, Leipzig 11:00 D: Pk Bundesverband Technik des Einzelhandels zum Start des Weihnachtsgeschäfts, Köln 11:00 D: Jahres-Pk der Kreditversicherer u.a. sollen Ergebnisse einer Befragung von Entscheidern deutscher Großunternehmen vorgestellt werden. Gefragt wurde unter anderem, wo sie die größten Gefahren sehen. Mit Thomas Langen, Vorsitzender der Kommission Kreditversicherung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). 11:30 D: Creditreform Pk zum SchuldnerAtlas 2017 für Berlin und Brandenburg 15:00 D: 5. Deutscher Bauwirtschaftstag mit EU-Kommissar Günther Oettinger, dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner, Berlin 13:30 h Pk zur Lage der Branche am Ende des Jahres 2017 und zum Ausblick auf 2018 17:00 EU: Die Chefs von Notenbanken und Aufsichtsbehörden wollen strengere Kapitalregeln für Banken beschließen - Pk zur Reform der "Basel-III- Regeln" u.a. mit EZB-Präsident Draghi D: 9. Deutsches Wirtschaftsforum - Vertreter deutscher Unternehmer diskutieren branchenübergreifend über die deutsche Wirtschaft in einer globalisierten Wirtschaftsordnung. L: EU-Gericht urteilt über Klage von Coca-Cola in Markenstreit Das Unternehmen Coca-Cola ist der Ansicht, dass die syrische Firma Mitico den Ruf seiner Marken in unlauterer Weise ausnutzt, in dem sie ihre Produkte wie typische Coca-Cola-Produke vermarktet. EU: EU-Kommission gibt neue Vertragsverletzungsverfahren bekannt A: OSZE-Ministertreffen in Wien (bis 08.12.), Wien

