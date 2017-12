Zürich (ots) - Die Schweizer IT-Beratung AWK gibt die Mehrheit am

eigenen Unternehmen an die Deutsche Private Equity (DPE) ab. Es ist

der bei weitem grösste M&A-Deal innerhalb der Schweizer

Beraterbranche in den letzten Jahren. «Das Closing findet noch in

diesem Jahr statt», sagt AWK-Chef Oliver Vaterlaus zur

«Handelszeitung». Eine klare Mehrheit von 55 Prozent verkauft AWK,

einer der grössten IT-Berater des Landes, an DPE. «Die

Entscheidungskompetenz bleibt in der Schweiz», sagt Vaterlaus, «das

ist vertraglich abgesichert, wir bleiben operativ unabhängig.»



Im Jahr 2006 setzte die AWK-Gruppe 18 Millionen Franken um.

Seither hat sich der Umsatz laut Vaterlaus fast verdreifacht auf 52

Millionen Franken. Waren es 2006 noch 80 Mitarbeiter, arbeiten heute

250 Personen bei der Beratergruppe. Bis 2025 will Vaterlaus Umsatz-

und Mitarbeiterzahl verdoppeln. AWK hat jetzt mit DPE den dafür

notwendigen Investor an Bord, der die Expansionspläne von Vaterlaus

mitträgt. Insgesamt 1,2 Milliarden Euro an Beteiligungen verwaltet

DPE in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit seinen Mandaten

erweitert AWK das Portfolio des neuen Mehrheitseigners DPE um die

Bereiche Digitale Transformation, Cyber Security, Werk- und

Finanzplatz Schweiz. Darauf - und auf die Expansion in die Romandie -

fokussiert Vaterlaus in den nächsten Jahren. Zu den prominentesten

AWK-Kunden gehören etwa Migros, Novartis, die SBB sowie Bund und

Kantone, darunter auch die Schweizer Armee.



