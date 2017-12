Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 07. Dezember 2017 (Woche 49)/06.12.2017



Geänderte Moderation für RP beachten!



20.15 RP: zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs Land mit Daniela Schick



Donnerstag, 07. Dezember 2017 (Woche 49)/06.12.2017



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



Die Themen der Sendung mit Moderator Denis Scheck sind:



- "Der Meister von Meßkirch" - Katholische Pracht in der Reformationszeit: die große Landesausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart.



- Ein Haus für Bücher und Bürger - die neue Bibliothek in Heidenheim von Stararchitekt Max Dudler.



- "Weit weg von Brüssel" - Fotograf Stefan Enders und seine Hommage an die Menschen Europas: jetzt in Mainz zu sehen.



- Der amerikanische Traum in Zeiten von "Fake News" und "Alternative Facts" - "America! America!", jetzt im Museum Frieder Burda in Baden-Baden.



- Zürich, Rotwein, Disco - die Schweizer Künstler Dieter Meier und Boris Blank gelten als Großväter des Elektro-Pop. Am 8. Dezember spielt ihre Band "Yello" in Stuttgart.



Freitag, 08. Dezember 2017 (Woche 49)/06.12.2017



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Mit gutem Beispiel voran - von Menschlichkeit und Nächstenliebe



Sind wir eine Gesellschaft von Egoisten? Täte uns nicht allen etwas mehr Menschlichkeit gut? Es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben in den Dienst anderer stellen oder in einer Notsituation selbstlos zum Helden werden. Diese Menschen gehen uns mit gutem Beispiel voran ... Die einen kämpfen ihr Leben lang unermüdlich für die gute Sache, setzen sich mit gesellschaftspolitischem oder sozialem Engagement für die Rechte der Schwächeren und für das Gemeinwohl ein. Andere sind Alltagshelden. Wie die alleinerziehende Mutter, die ihre Kinder liebevoll umsorgt und gleichzeitig aufopferungsvoll ihren demenzkranken Vater pflegt. Oder Menschen, die anderen zum Bespiel nach einem Schicksalsschlag, ohne zu zögern, selbstlos zur Seite springen und einfach für sie da sind. Andere werden von einer Sekunde auf die nächste zum Helfer in der Not. Wenn sie entscheiden, einzugreifen anstatt wegzusehen, und damit Zivilcourage beweisen. Nicht ohne Risiko, denn oft bringt man sich in einer solchen Situation selbst in Gefahr oder riskiert sogar sein Leben für einen anderen Menschen. Was treibt Menschen an, die sich unermüdlich und selbstlos für andere einsetzen - und das in diesen krisenhaften Zeiten, in denen der Egoismus weit verbreitet scheint?



Die Gäste bei Michael Steinbrecher:



Der Philosoph Wilhelm Schmid hält die Mitmenschlichkeit für ein wichtiges Gut. Gerade in unserem Gesellschaftssystem, das auf Anonymität und Funktionalität ausgelegt ist, sieht er die Anfänge im Kleinen: "Menschlichkeit beginnt nicht erst mit großen Aktionen, auf denen das Label Humanität steht, sondern damit, freundlich gegenüber anderen Menschen zu sein."



Der ehrenamtliche Bürgermeister Wolfgang Sell musste nicht weit schauen, um großes Leid zu erkennen. Als ein Ehepaar aus seinem Dorf bei einem schweren Autounfall ums Leben kam und die neun Kinder der Familie zu Vollwaisen wurden, zögerte er keine Sekunde: Bis heute sammelt er Spenden und steht den Kindern zur Seite: "Es gibt etwas wie Nächstenliebe, was einen dazu bringt, für andere Menschen da sein zu wollen, ohne an den eigenen Profit zu denken."



Regina Halmich ist als ehemalige Boxweltmeisterin dankbar, auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen. Davon ein Stück abzugeben, ist für Sie selbstverständlich. "Als ich irgendwann registriert habe, dass ich als öffentliche Person auch eine gewisse Vorbildfunktion habe, war es mir wichtig, mit gutem Beispiel voranzugehen." Deshalb setzt sie sich seit Jahren ehrenamtlich für sozial Schwächere ein.



Als Ute Winkler-Stumpf im Fernsehen sah, wie viele Kinder in Afrika an einer schweren bakteriellen Erkrankung leiden, beschloss sie: Ich will helfen. Was ganz klein anfing, ist heute eine Hilfsaktion, die mehreren zehntausend Kindern ein besseres Leben ermöglicht hat - und auch das Leben der 74-Jährigen veränderte: "Hätte ich damals nicht diese krassen Bilder gesehen, dann würde ich heute vielleicht Reisen unternehmen und meine Enkelkinder besuchen."



Seit Jahrzehnten reist die Kriegsfotografin Ursula Meissner in die Krisengebiete dieser Welt, um dem Leid der Menschen ein Gesicht zu geben. Mit ihren Fotos will sie wachrütteln und helfen, die dortigen Zustände zu verändern. "Ich würde den Job nicht machen, wenn ich nicht die Hoffnung hätte, die Welt zu verbessern." Dafür setzt sie immer wieder aufs Neue ihr Leben aufs Spiel.



Auch Saskia Jürgens brachte sich in Gefahr, um fremden Menschen zu helfen. Als sie sah, dass zwei Jugendliche von einer Gruppe von Männern verprügelt und niedergestochen wurden, ging sie selbstlos dazwischen, während andere Passanten wegschauten. "Ich glaube, dass ich das Richtige gemacht habe. Und ich würde es auch immer wieder tun."



Für Christian Adam hört Menschlichkeit nicht beim Menschen auf. Deshalb engagiert sich der Tierrechtsaktivist unermüdlich und befreit Tiere aus schlimmsten Notlagen. "Wir können unsere Welt nur mit Empathie und Mitgefühl ändern - auch gegenüber den Tieren". Für sein Engagement nimmt der Tierretter auch Strafen in Kauf.



Samstag, 09. Dezember 2017 (Woche 50)/06.12.2017



Nachgelieferten Untertitel für RP beachten!



18.05 RP: Die SWR-Reportage



Rauschebart auf Tour Unterwegs mit dem Miet-Nikolaus!



Montag, 11. Dezember 2017 (Woche 50)/06.12.2017



22.00 Sag die Wahrheit



Die SWR Rateshow



Moderation: Michael Antwerpes



Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Folge 472



Gospelklänge sorgen für vorweihnachtliche Stimmung im "Sag die Wahrheit"-Studio. Eine von drei Damen singt Soul und Blues, sie ist Gospelsängerin. Das musikalische Rateteam mit Kim Fisher, Smudo, Ursula Cantieni und Pierre M. Krause soll herausfinden, welche der Kandidatinnen die richtige Gospelsängerin ist. Falls es nicht gelingt, so gibt es in Runde zwei die Chance mit der Frage, wer wirklich VIP-Chauffeure ausbildet und wer nur so tut.



Das Erfolgsrezept dieser Rateshow ist die Mischung aus grandiosen Kandidaten mit tollen Geschichten und einem Spielprinzip, das bestechend simpel ist: Drei Kandidaten behaupten von sich, ein und dieselbe Person zu sein. Zwei davon schwindeln und nur einer sagt die Wahrheit. Jeweils vier prominente Ratefüchse stehen im Studio vor der kniffligen Aufgabe, die Schwindler mit Spürsinn, Intuition und viel Humor zu entlarven. Das Rateteam besteht jeweils aus vier dieser Prominenten: Smudo, Mike Krüger, Kim Fisher, Pierre M. Krause und Ursula Cantieni.



Donnerstag, 14. Dezember 2017 (Woche 50)/06.12.2017



Geänderten Titel für BW und RP beachten!



Tagestipp



18.15 BW+RP: MarktFrisch in Neustadt/Weinstraße



Freitag, 15. Dezember 2017 (Woche 50)/06.12.2017



Korrigierten Untertitel beachten!



15.15 Expedition in die Heimat (WH von FR) Hohenlohe - von wegen Provinz! Erstsendung: 08.12.2017 in SWR/SR Moderation: Annette Krause



Freitag, 15. Dezember 2017 (Woche 50)/06.12.2017



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Die bucklige Verwandtschaft - alle Jahre wieder?



Es liegt was in der Luft, plötzlich schleicht es sich wieder ganz leise an und kriecht hinauf bis in die Nackenhaare - bei den einen Vorfreude pur, bei den anderen die böse Vorahnung auf das Weihnachtsfest. Denn es steht wieder an, das Gipfeltreffen der großen Gefühle. Harmonisch und friedlich soll es sein, das Fest der Liebe mit den Lieben. Doch nicht für alle ist es verbunden mit feinem Plätzchen- und Gänsebratenduft und entspanntem Frohsinn. Bei vielen kündigt sich bereits in der Adventszeit die erste Magenverstimmung mit dem Anruf der Mutter an, die mit Nachdruck die Frage in den Raum stellt: Aber Ihr kommt doch an Weihnachten? Bekanntermaßen kann man sich die eigene Familie nicht aussuchen, erst recht nicht die angeheiratete, denn die Schwiegereltern gibt's ungefragt oben drauf. Manchmal gratis dazu Blicke, die töten könnten, und subtile Seitenhiebe, die jede noch so bemühte Stimmung am festlich gedeckten Essenstisch zu Eis gefrieren lassen. Und dann gibt es auch noch den nervigen Onkel, der bei jeder unpassenden Gelegenheit seinem Groll über das ungerecht verteilte Erbe nach Omas Tod freien Lauf lässt. Nicht zu vergessen die harmoniesüchtige Stimmungskanone, die Jahr für Jahr die ganze Familie unterm Tannenbaum zu Gesangseinlagen nötigt. Knisternde und emotionsgeladene Spannungen sind da vorprogrammiert, nicht selten endet so manches Fest mit Tränen und Funkstille. Wie kann man diesem drohenden Gewitter entgehen? Sind die besten Freunde vielleicht doch die friedlichere Alternative? Oder ist die beste Lösung um die Feiertage: Ab in den Flieger und ganz weit weg von der lieben Verwandtschaft?



Dienstag, 19. Dezember 2017 (Woche 51)/06.12.2017



Korrigiertes Erstsendedatum für BW und RP beachten!



05.25 BW+RP: Die Mathias Richling Show (WH von FR) Erstsendung: 15.09.2017 in SWR/SR



Donnerstag, 21. Dezember 2017 (Woche 51)/06.12.2017



Geänderten Titel für BW und RP beachten!



Tagestipp



18.15 BW+RP: MarktFrisch in Bad Kreuznach



Freitag, 29. Dezember 2017 (Woche 52)/06.12.2017



Tagestipp



23.30 Mathias Richling - Das Jahr 2017



Was für ein Jahr! Die Bundestagswahl bringt mit Martin Schulz einen gestolperten Messias hervor, der Hamburger G20-Gipfel sorgt für reichlich Aufregung, der Kontostand von Boris Becker ist wieder in aller Munde. Höchste Zeit, dass Mathias Richling die vergangenen Monate Revue passieren lässt. Und so mimt der Kabarett-Titan die wichtigsten Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft.



Winfried Kretschmann und Thomas Strobl stoßen beschwingt auf das vergangene Jahr an, denn sie haben schon erreicht, was die Kanzlerin noch sucht: eine Traumkoalition. Zwischen Feinstaub, Dieselaffäre und Jamaika-Verhandlungen zeigt sich allerdings: Auch Streit gehört zu einer guten Ehe. Donald Trump feiert einjähriges Dienstjubiläum. Es ist auch das Jahr der politischen Posterboys Emmanuel Macron und Christian Lindner - sowie das von Martin Luther.



Mathias Richling begibt sich auf eine unterhaltsame Achterbahnfahrt durch die vergangenen Monate. Vor dem Mann mit den tausend Gesichtern bleibt in diesem messerscharfen Jahresrückblick niemand sicher.



Dienstag, 02. Januar 2018 (Woche 1)/06.12.2017



21.00 Genial einfach - Die besten Alltagstipps Erstsendung: 03.01.2017 in SWR/SR



Mancher ärgert sich, wenn er vom Tetrapack Milch eingießt und mehr danebengeht als in die Tasse. Ärgerlich ist es auch, wenn man ein neu erstandenes Bild aufhängen will, das nachher windschief im Zimmer hängt. Im Internet gibt es zu großen und kleinen Alltagsproblemen den besten Tipp. Aber halten die Ratschläge auch, was sie versprechen? Ist ein T-Shirt bügelglatt, wenn man es in die feuchte Dusche hängt? Bleibt man tränenfrei, wenn man Zwiebeln im direkten Kerzenschein schneidet? Zwei Mainzer Studenten-WG-Bewohner haben viele Internetratschläge ausprobiert. Bernhard Finkbeiner von der Internetplattform "Frag Mutti" lässt sich von Passanten in Bad Kreuznach zeigen, wie sie Paprika schneiden, und lernt, wie es vielleicht einfacher und schneller geht.



Montag, 08. Januar 2018 (Woche 2)/06.12.2017



22.00 Sag die Wahrheit



Die SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Mike Krüger Folge 470



Wer sorgt für zarte, schokoladige Küsse? Eine der drei Damen produziert im familieneigenen Betrieb legendäre Schokoküsse, die sie ausschließlich im eigenen Laden verkauft. Ein Bar-Psychologe erläutert die besonderen Beziehungen zwischen Wirt und Gästen unter Alkoholeinfluss. Wer aus dem Rateteam kennt sich am besten aus?



Das Erfolgsrezept dieser Rateshow ist die Mischung aus besonderen Kandidaten mit tollen Geschichten und einem Spielprinzip, das bestechend simpel ist: Drei Kandidaten behaupten von sich, ein und dieselbe Person zu sein. Zwei davon schwindeln und nur einer sagt die Wahrheit. Jeweils vier prominente Ratefüchse stehen im Studio vor der kniffligen Aufgabe, die Schwindler mit Spürsinn, Intuition und viel Humor zu entlarven. Das Rateteam besteht jeweils aus vier dieser Prominenten: Smudo, Mike Krüger, Kim Fisher, Pierre M. Krause und Ursula Cantieni.



Dienstag, 09. Januar 2018 (Woche 2)/06.12.2017



23.00 Närrische Wochen im Südwesten



Ahoi, Helau und Ho-Narro Närrisches aus Frankenthal Folge 1/4



Die Übertragung der Badisch-Pfälzischen Fastnacht aus Frankenthal gehört zu den beliebtesten Fastnachtssendungen im SWR Fernsehen. Zu den Besonderheiten zählen die ebenso zahlreichen wie unterschiedlichen Büttenstars. Es gibt ein Wiedersehen mit Margot Müller als "Rasende Seniorin", Oliver Sauer als "de Molli", Markus Weber als "Fräulein Baumann" und Oliver Betzer als "de Härdschd" vom Dahner Tal.



Mittwoch, 10. Januar 2018 (Woche 2)/06.12.2017



01.05 Okay S.I.R.



Der Trick Fernsehserie Deutschland 1973 Erstsendung: 26.10.1973 in SWR Autor: Dieter Bochow Rollen und Darsteller: S.I.R.____Anneliese Uhlig Biggi____Anita Kupsch Conny ____Monika Peitsch Künimann____Paul Bühlmann Senne____Klaus Abramowsky Boß____Helmut Oeser und andere Kamera: Charly Steinberger, Bernd Elstner Musik: Klaus Doldinger Folge 1/32



Biggi (Anita Kupsch) und Conny (Monika Peitsch), zwei junge Mädchen, arbeiten für die Münchner Spezialabteilung von Europol, der europäischen Polizei. Ihr Chef ist S.I.R. (Anneliese Uhlig), eine reizende alte Dame, die sie bei ihren gefährlichen Aufträgen mit ungewöhnlichen Methoden arbeiten lässt. S.I.R. und ihre Mitarbeiterinnen sprengen Rauschgiftringe, retten von Agenten bedrohte 'top-secret' Forscher, kommen internationalen Mädchenhändlern und Juwelendieben auf die Spur, legen Erpressern das Handwerk und lösen komplizierte Mordfälle. Ihre abenteuerlichen Fälle führen sie an die verschiedensten Schauplätze quer durch Europa bis nach Nordafrika.



Der Trick:



Ein Schweizer Chemiker hat ein Mittel gefunden, mit dem man Menschen 24 Stunden lang willenlos machen kann. Sein Freund Künimann benutzt dieses Mittel, um bei Juwelieren und in Großbanken einzubrechen. Conny wird auf Künimann angesetzt, kann aber nicht verhindern, dass dieser ermordet wird; denn hinter dem Mittel ist auch eine Verbrecherbande her. Sie nimmt Conny gefangen und bemächtigt sich auch des Chemikers.



Mittwoch, 10. Januar 2018 (Woche 2)/06.12.2017



01.30 Okay S.I.R.



Institut Syrakus Fernsehserie Deutschland 1973 Erstsendung: 01.03.1974 in SWR Autor: Eva Mieke Rollen und Darsteller: S.I.R. ____Anneliese Uhlig Biggi____Anita Kupsch Conny____Monika Peitsch Madame Syrakus____Rosemarie Fendel Dr. Sawatzki____Wolfgang Weiser Thomas Balmer____Alexander Hegarth und andere Kamera: Hermann Gruber Szenenbild: Helmut Gassner Musik: Klaus Doldinger Ton: Manfred Thust Folge 2/32



In den psychiatrischen Praxen einiger anerkannter Psychoanalytiker ist unter den Patienten eine ungewöhnliche Häufung von Selbstmorden aufgetreten. Die Epidemie hat inzwischen auch auf die Praxis des Dr. Savatzki übergegriffen. Biggi wird von ihm auf das Psychotestinstitut aufmerksam gemacht, das seine Klienten per Computer analysiert. Conny findet im Nachlass der toten Ruth Balmer ebenfalls einen Hinweis auf das Institut. Darauf unterzieht sich Biggi einem Psychotest bei Madame Syrakus, der ohne das beherzte Eingreifen Connys zu Biggis Selbstmord geführt hätte. Ist Madame wahnsinnig oder ist sie eine kaltblütige Mörderin?



Donnerstag, 11. Januar 2018 (Woche 2)/06.12.2017



23.15 lesenswert



Denis Scheck im Gespräch mit Arno Geiger und Aris Fioretos



Denis Scheck im Gespräch mit Arno Geiger und Aris Fioretos



Arno Geiger, Schriftsteller aus dem Vorarlberg, war der erste Träger des Deutschen Buchpreises mit einer Familiengeschichte über drei Generationen. Sein jüngster wirklich großer Erfolg war die sensibel erzählte Geschichte der Demenz seines Vaters ("Der alte König in seinem Exil"). Jetzt ist er zu Gast bei Denis Scheck mit "Unter der Drachenwand". Wieder wird sein Held in Geschehnisse geworfen, die er nicht beeinflussen kann. Der Zweite Weltkrieg hat ihn physisch und psychisch zerstört. Was zählt noch im Leben, wenn man seine besten Jahre dem Krieg opfern muss?



Aris Fioretos ist schwedischer Schriftsteller griechisch-österreichischer Abstammung und in mehreren Kulturen zuhause. Zuletzt stand sein Essayband "Wasser, Gänsehaut" auf der SWR Bestenliste. Als Gast von Denis Scheck in "Mein Leben in drei Büchern" stellt er Primo Levi, Anne Carson und Vladimir Nabokov vor. Es geht um Mythologie, um Vielsprachigkeit und um die deutsche Geschichte.



Sonntag, 14. Januar 2018 (Woche 3)/06.12.2017



Tagestipp



16.00 50 Jahre CMT Moderation: Sonja Schrecklein und Michael Antwerpes



Wenn jedes Jahr Mitte Januar Hunderttausende zur Stuttgarter Messe pilgern, dann ist wieder CMT. Die mittlerweile weltgrößte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit ist für viele ein fester Bestandteil im Jahreslauf. Seit 50 Jahren gibt es die Messe. Das SWR Fernsehen sendet anlässlich des Messegeburtstags am ersten Messesonntag zwei Stunden lang live aus Halle 6. Von der ungarischen Weinprobe bis zur Schwarzwaldwanderung, vom Palmenstrand in Panama bis zum Urlaub im Wohnmobil, von den Gipfeln der Schweiz bis zu den Weiten der Puszta berichten Experten im Gespräch mit Michael Antwerpes vom SWR Fernsehen im Blick auf die schönsten Wochen des Jahres. Die SWR Moderatoren Sonja Faber-Schrecklein und Rolf Fritz sind den Messeneuheiten auf der Spur und suchen nach guten Urlaubstipps. Bekannte Stars wie Nik P., Linda Hesse und die Senkrechstarter von "Rotblond" sorgen auf der SWR Bühne für Stimmung.



Montag, 15. Januar 2018 (Woche 3)/06.12.2017



22.00 Sag die Wahrheit



Die SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Folge 473



So mancher Wanderer oder Skifahrer fragt sich, woher die Landkarten stammen. Der Mann, der diese Panoramakarten malt, ist Gast dieser Sendung. Bei den anschaulichen und übersichtlichen Karten handelt es sich vor allem um Kunst. Sehr beliebt ist die Supermarktkassiererin, für die ihr Chef sogar eigene Autogrammkarten anfertigen ließ.



Das Erfolgsrezept dieser Rateshow ist die Mischung aus besonderen Kandidaten mit tollen Geschichten und einem Spielprinzip, das bestechend simpel ist: Drei Kandidaten behaupten von sich, ein und dieselbe Person zu sein. Zwei davon schwindeln und nur einer sagt die Wahrheit. Jeweils vier prominente Ratefüchse stehen im Studio vor der kniffligen Aufgabe, die Schwindler mit Spürsinn, Intuition und viel Humor zu entlarven. Das Rateteam besteht jeweils aus vier dieser Prominenten: Smudo, Mike Krüger, Kim Fisher, Pierre M. Krause und Ursula Cantieni.



Mittwoch, 17. Januar 2018 (Woche 3)/06.12.2017



01.05 Okay S.I.R.



Ausverkauf im Allgäu Fernsehserie Deutschland 1973 Erstsendung: 03.08.1973 in SWR Autor: Plym Pahl Rollen und Darsteller: S.I.R. ____Anneliese Uhlig Biggi____Anita Kupsch Conny____Monika Peitsch Commodore ____Lukas Ammann Dottore____Horst Paderski Sepp ____Fred Haltiner und andere Kamera: Charly Steinberger, Bernd Elstner Musik: Klaus Doldinger Folge 3/32



Die Welternährungskommission hat in der Schweiz ein Tiefseelabor konstruieren lassen, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Eine Bande stiehlt das Labor und offeriert es den Agenten internationaler Konzerne auf einer Art Versteigerung. Conny mogelt sich als kapitalkräftige Interessentin in die Runde und erfährt, dass die Organisation die in ihre Einzelheiten zerlegte Apparatur in Emmentaler Käse aus der Schweiz schmuggeln will. Das zu verhindern ist für die Mädchen nicht ganz ungefährlich, da sich die Bewerber um das zukunftsträchtige Objekt gegenseitig aus der Welt schaffen.



Mittwoch, 17. Januar 2018 (Woche 3)/06.12.2017



01.30 Okay S.I.R.



Hostessen mit kleinen Fehlern Fernsehserie Deutschland 1973 Erstsendung: 12.10.1973 in SWR Autor: Hartmut Grund Rollen und Darsteller: S.I.R. ____Anneliese Uhlig Biggi____Anita Kupsch Conny____Monika Peitsch Robert Feldmann____Horst Naumann Präsident____Rolf Wanka und andere Kamera: Charly Steinberger, Bernd Elstner Musik: Klaus Doldinger Folge 4/32



Der Präsident einer Firma, die einen neuartigen, lasersicheren Kunststoff erfunden hat, vermutet, dass es in seiner Firma eine undichte Stelle gibt. Biggi und Conny sollen herausfinden, wer die Firmengeheimnisse verraten hat. Sie werden als Hostessen bei einer Geschäftsveranstaltung eingeschleust, bei der der Firmenchef auf mysteriöse Weise stirbt.



S.I.R. setzt daraufhin Biggi und Conny auf die Verdächtigen an: Chefkonstrukteur Feldmann und Generaldirektor Volkert.



