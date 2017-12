Zürich (ots) - Leonard Lauder, jahrelanger Präsident und CEO des

US-Kosmetikkonzerns Estée Lauder, hat beste Erinnerungen an die

Schweiz. Bei der Expansion in Europa diente ihm die Schweiz als

Testmarkt. «Ich sagte mir: Wenn es in der französischen Schweiz

funktioniert, dann wage ich mich nach Frankreich.» Und wenn sich

seine Produkte in der Deutschschweiz verkaufen liessen, dann würde er

nach Deutschland expandieren. Die Rechnung ging auf, auch in der

Schweiz. Heute hält Estée Lauder in der Prestigekosmetik einen

Marktanteil von 21,8 Prozent. «Unsere wichtigste Marke in der

Schweiz, Estée Lauder, wächst seit Jahren stärker als der Markt»,

sagt Lauder. Er trägt heute den Titel Chairman emeritus bei Estée

Lauder. Gesamtumsatz des Konzerns: 12 Milliarden Dollar.



