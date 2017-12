Zürich (ots) - Ohne wirksamen Grenzschutz werde es in der Schweiz

bald kaum mehr eine landwirtschaftliche Lebensmittelproduktion geben,

warnen Bauernvertreter. Eine bislang noch unveröffentlichte Studie

der OECD, die der «Handelszeitung» vorliegt, widerspricht dieser

Befürchtung. Sie kommt zum Schluss, dass die einheimische Produktion

von Fleisch, Getreide, Gemüse und anderen Agrarprodukten wegen der

hohen Schutzzölle zwar gesteigert wird. Doch auch bei einer

vollständigen Marktöffnung würden mehr als 85 Prozent der heutigen

Produktion im Inland bestehen bleiben.



Aus Sicht der OECD verfehlt der Grenzschutz insbesondere das Ziel,

die Einkommen der Bauern zu sichern. Nutzniesser der hohen

Schutzzölle seien nicht in erster Linie die Bauern, sondern die vor-

und nachgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette - namentlich

Einzelhändler wie Migros und Coop. Die OECD empfiehlt deshalb eine

Abkehr von der heutigen Abschottungspolitik. Beim Bundesamt für

Landwirtschaft teilt man diese Stossrichtung. «Der Grenzschutz weist

grosse Streuverluste auf», erklärt Direktor Bernard Lehmann. Es würde

deshalb Sinn machen, den Grenzschutz zumindest teilweise durch ein

effizienteres Instrument abzulösen. Markus Ritter, Präsident des

Bauernverbands, bezeichnet die Befunde der OECD derweil als

Behauptungen ohne jede Grundlage.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90