Zürich (ots) - Raiffeisen beteiligt sich über das KMU-Vehikel

Investnet an kleineren und mittleren Firmen. Die Bank-Tochter steht

im Fokus eines Finma-Verfahrens gegen die Bank und ihren Ex-Chef

Pierin Vincenz. Nun zeigen Recherchen, dass einzelne

Investnet-Beteiligungen eine heikle geschäftliche Nähe zur

Genossenschaftsbank haben. So ist Raiffeisen beispielsweise seit

Jahren die grösste Einzelkundin einer St. Galler Druck-Gruppe, welche

für über 200 Raiffeisen-Filialen sämtliche Bankbelege verarbeitet. Im

Rahmen eines Outsourcing hat die Firma 2012 fünfzehn Mitarbeiter der

Raiffeisen übernommen. Keine vier Jahre nach dieser Auslagerung für

den Ostschweizer Bankkunden tritt Raiffeisen-Tochter Investnet auf

den Plan, präsidiert von Pierin Vincenz, und kauft sich die Mehrheit

an der St. Galler Firmengruppe. Raiffeisen wie auch Pierin Vincenz

wollen sich zum laufenden Finma-Enforcement-Verfahren wie auch zu den

Geschäften rund um die Investnet nicht äussern.



Investnet, die Raiffeisen-KMU-Tochter mit Sitz in Herisau,

verwaltet rund 300 Millionen Franken in etwa 20 kleineren und

mittleren Unternehmen, die mit 1200 Mitarbeitern über 300 Millionen

Umsatz machen. In diesen Firmen stecken gegen 200 Millionen Franken

an Eigenkapital, grossmehrheitlich von Raiffeisen bereitgestellt.



