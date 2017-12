New York (ots/PRNewswire) - Die Options Group, eine globale Firma für die Akquise und Entwicklung von Talenten, hat die Berufung von L. Kevin Kelly auf den Posten des Vice Chairman bekannt gegeben.



L. Kevin Kelly war von 2006 bis 2013 CEO von Heidrick & Struggles und ist derzeit CEO von Halo Privacy, einer Consultingfirma für Internetsicherheit, die sich modernster, sicherer Kommunikation widmet.



Bei der Options Group wird L. Kevin Kelly die signifikante globale Präsenz der Firma ausbauen. Zu seinem Portfolio wird die Expansion der Präsenz der Options Group bei Finanzdienstleistungen und -technik gehören und er wird bei wachsenden neuen Bereichen zur Seite stehen, darunter für CEO und Verwaltungsrat, Verbraucher, Industrie und Biowissenschaften.



"Die Hinzunahme von L. Kevin Kelly zu unserem Leitungsteam ist für die Branche der Suche nach Führungskräften ein Signal, dass wir über unseren ursprünglichen Bereich hinauswachsen", sagte CEO Mike Karp. "Als wir die Firma vor 25 Jahren gegründet haben, haben wir uns ausschließlich auf das Recruiting von Talenten für Finanzdienstleistungen konzentriert. Mittlerweile bedienen wir eine ganze Palette von Branchen mit einem umfassenden Angebot von Produkten und Lösungen."



"Ich komme an einem Wendepunkt für den Talentbereich zur Options Group", sagte L. Kevin Kelly. "Maschinelles Lernen und Robotik sind heutzutage führend und setzen in der Planung von Belegschaften neue Prioritäten. Die Options Group ist bei den Branchentrends der analytischen Prognosen und kognitiven Tools führend und bestens positioniert, diesen Wandel optimal zu nutzen. Die bahnbrechende Technik der Firma hat mich beeindruckt, die den Klienten einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil bietet."



Mike Karp zufolge ist L. Kevin Kelly perfekt für die Options Group, da er einen Komplettblick auf Talente besitzt. "Wir unterstützen unsere Kunden dabei, strategisches Verständnis der Talente zu entwickeln, einschließlich Beurteilung von Kultur und Führungsqualität." L. Kevin Kelly teilt die internationale Perspektive der Options Group. Vor seiner Zeit als CEO von Heidrick & Struggles war L. Kevin Kelly Präsident des Unternehmens für Europa, den Mittleren Osten und Afrika und leitete die Region Asien-Pazifik als regionaler geschäftsführender Gesellschafter.



L. Kevin Kelly war dann CEO von Asia Pulp & Paper, einem der größten Papierunternehmen der Welt. Er ist Berater und im Verwaltungsrat einer Reihe von Firmen und Organisationen und der Fuqua School of Business der Duke University.



L. Kevin Kelly ist ein gefragter Redner über das Thema Leitungsmanagement. Er hat drei Bücher zum Thema Führung verfasst: CEO: The Low Down on the Top Job, Top Jobs: How They Are Different und What You Need to Succeed and Leading in Turbulent Times. L. Kevin Kelly hat den BA der George Mason University und den MBA der Duke University.



