Die britischen Geheimdienste sind im Dauereinsatz gegen Terroristen. Fünf Anschläge trafen das Land in diesem Jahr schon, neun Attacken wurden vereitelt - darunter ein Attentat gegen Premierministerin May.

Terror und kein Ende: Britische Sicherheitsbehörden haben einen Terroranschlag auf Premierministerin Theresa May verhindert. Zwei junge Männer, die nach Polizeiangaben schon am 28. November festgenommen wurden, mussten daher am Mittwoch vor Gericht erscheinen. Ein anderer Prozess betrifft die Royals: Einem Mann wird Terror-Unterstützung vorgeworfen, weil er unter anderem Details über die Schule von Prinz George in sozialen Medien verbreitet haben soll.

Bei dem vereitelten Anschlag auf May wollte einer der Männer laut Staatsanwaltschaft durch eine Bombenexplosion Chaos auslösen und sich so Zutritt zum schwer bewachten Regierungssitz Downing Street verschaffen. Anschließend sollte den Angaben zufolge die Premierministerin getötet werden. Dafür habe der Mann eine Sprengstoffweste und ein Messer nutzen wollen. Der andere Verdächtige habe ihn bei den Plänen unterstützt, so die Staatsanwaltschaft.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um Naa'imur Zakariyah Rahman (20) aus dem Norden Londons und Mohammed Aqib Imran (21) aus dem Südosten Birminghams. Rahman wollte demnach die Tat ausführen. Die Stadt Birmingham und ihr Umland gelten als Schwerpunkt der radikalen Islamistenszene neben dem Großraum Manchester und Teilen Londons.

