Die Bundesregierung unterstützt eine Verlängerung der Amtszeit von Jens Stoltenberg als Nato-Generalsekretär. "Jens Stoltenberg ist ein hervorragender Generalsekretär und hat die volle Unterstützung Deutschlands", sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in einer gemeinsamen Erklärung mit Außenminister Sigmar Gabriel (SPD).

Gabriel sagte: "Generalsekretär Stoltenberg hat mit seiner hervorragenden Arbeit gezeigt, dass er die Nato modernisiert und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Bündnisses stellt." Das internationale Sicherheitsumfeld habe sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Stoltenberg habe das Bündnis in dieser schwierigen Phase erfolgreich und "mit klarem Kompass geführt", so der Außenminister. "Dies gilt nicht nur im Verhältnis zu Russland, sondern auch mit Blick auf eine Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen der Nato und der EU."

Deutschland werde den Generalsekretär dabei weiter unterstützen, so Gabriel. Stoltenberg ist seit 2014 Nato-Generalsekretär. Im nächsten Jahr endet seine vierjährige Amtszeit.