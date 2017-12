London - An den wichtigsten europäischen Festlandbörsen ist es am Mittwoch weiter abwärts gegangen. Dank eines am Nachmittag weiter abwertenden Euro dämmten die Indizes ihre Verluste jedoch zum Handelsende etwas ein. Ein schwacher Euro kann die Exportchancen von Unternehmen aus dem Euroraum verbessern.

Der EuroStoxx 50 ging mit einem Minus von 0,25 Prozent auf 3561,57 Punkten ins Ziel. ...

