ZÜRICH (Dow Jones)--Die Aktienbörse in der Schweiz hat sich am Mittwoch recht robust gezeigt. Während etliche Nachbarbörsen im Minus schlossen, ging es am eidgenössischen Markt leicht nach oben. Teilnehmer führten dies unter anderem auf die stark gewichteten defensiven Werte zurück, die aktuell eher gefragt sind. An den Börsen weltweit werden gegenwärtig die gut gelaufenen Technologiewerte verkauft, während teilweise in die Aktien anderer Branchen umgeschichtet wird. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 9.310 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 41,6 (zuvor: 47,2) Millionen Aktien.

Ein Gutteil der Gewinne am Gesamtmarkt ging auf das Konto der Nestle-Aktie. Mit einem Plus von 1,2 Prozent führte sie den Markt an, nachdem sich der Konzern im Bereich Nahrungsergänzungsmittel verstärkt hatte. Nestle vereinbarte den Kauf des kanadischen Unternehmens Atrium Innovations, wie Nestle mitteilte. Die Beteiligungsgesellschaft Permira Funds reicht das Unternehmen für 2,3 Milliarden US-Dollar in bar an Nestle weiter.

Im Pharmasektor gab es keine einheitliche Tendenz. Während Novartis 0,7 Prozent abgaben, rückten Roche um 0,9 Prozent vor. Im laufenden Jahr hat die Novartis-Aktie bereits 16 Prozent zugelegt, die Roche-Titel nur etwa die Hälfte. Zudem hat Bank of America die Novartis-Aktie auf "Underperform" gesenkt.

Bankenwerte waren nicht gefragt, zumal die Renditen an den Anleihemärkten unter Druck standen. Credit Suisse fielen um 0,8 Prozent, UBS um 0,7 Prozent und Julius Bär um 0,6 Prozent.

December 06, 2017 12:01 ET (17:01 GMT)

