Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch leicht fester geschlossen, wobei sich die Indizes nach einem negativen Handelsauftakt erst im Laufe des Nachmittags ins Plus vorarbeiteten. Unterstützung boten vor allem die schwergewichtigen Nestlé-Aktien - eine Milliardenübernahme des Nahrungsmittelkonzerns wurde am Markt positiv aufgenommen. Insgesamt blieb die Stimmung an den Aktienmärkten aber gedämpft. Mit Blick auf die hohen Bewertungen nähmen einige Anleger ihre Gewinne bereits mit, hiess es.

Das Thema Jahresendrally sei zwar noch nicht ganz abgehakt, viel Dynamik sei aber "auf den letzten Metern" nicht mehr zu erwarten, kommentierte ein Marktanalyst. Zudem wurden im Markt auch Befürchtungen laut, dass die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump die Notenbank Fed veranlassen könnte, das Tempo bei den Zinserhöhungen zu verschärfen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,23% im Plus bei 9'309,99 Zählern. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) notierte unverändert auf 1'491,54 Punkten, während der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,16% auf 10'663,29 Stellen zulegte. Von den 30 wichtigsten Titel schlossen 13 im Plus und 17 im Minus.

Für das Plus im SMI sorgten die vor allem die Kursgewinne des SMI-Schwergewichts Nestlé (+1,2%), die zwischenzeitlich das Allzeithoch von 86,40 CHF streiften. Der Nahrungsmittelkonzern hatte am Dienstagabend die Übernahme der kanadischen Atrium Innovations ...

