Liebe Leser,

die Deutsche Bank setzte nun etwas zurück. Dennoch bleiben die Chartanalysten der Auffassung, dass die Aktie sich in einem klaren Kaufmodus befinde und binnen kurzer Zeit um mehr als 20 % steigen könne. Im Einzelnen: Chartanalysten behaupten, die Aktie sei seit Anfang September in einem klaren Aufwärtsmarsch, der auch langfristig und nachhaltig angelegt ist. Deshalb sind Pausen wie an diesem Dienstag keine Überraschung oder gar ein Rückschlag. Vielmehr ginge es darum, Luft ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...