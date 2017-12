Hamburg (ots) - ZEIT-Herausgeber Josef Joffe und ZEIT-Redakteur Roman Pletter sprechen am Sonntag, 10. Dezember 2017, mit Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU).



Wir laden Sie herzlich ein, an der Veranstaltung teilzunehmen:



ZEIT MATINEE Sonntag, 10. Dezember 2017, 11.00 Uhr Bucerius Law School, Helmut Schmidt Auditorium Jungiusstraße 6, 20355 Hamburg



Die Verhandlungen zur Jamaika-Koalition wurden abgebrochen - was nun bleibt, sind offene Fragen: Wird es zu einer Neuauflage der großen Koalition kommen oder doch zu einer Minderheitsregierung, wenn nicht sogar zu Neuwahlen? Jens Spahn spricht in der ZEIT MATINEE über Erfolgsaussichten und Stolpersteine einer neuen Regierung - welcher auch immer.



