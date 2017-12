Die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr (endete am 30.09.2017) sind da. Um ein Vorab-Fazit zu ziehen: Beifallsstürme lösten die Zahlen nicht aus. Zu den Zahlen. GW Pharmaceuticals machte in den 12 Monaten zum 30.09.2017 einen Umsatz in Höhe von 8,2 Mio. GBP; nach 10,3 Mio. GBP im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die rückläufige Umsatzentwicklung war zu erwarten, denn bereits in den vorherigen ...

