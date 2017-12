Straubing (ots) - Wahr ist, dass sich all das hinterfragen lässt und Zweifel weckt, ob eine solche Vertiefung der Euro-Regeln politisch durchsetzbar ist. Sinnvoll wäre freilich, zu fragen, was passiert, wenn nichts passiert. Dann allerdings sieht die Zukunft des für alle überlebenswichtigen Projekts Europa eher trübe aus. Die Fliehkräfte, die unter den bestehenden Umständen walten, sind zu groß, sie müssen eingehegt werden.



