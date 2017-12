Kriens/Luzern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100021227 -



Ein äusserst erfolgreiches und erfreuliches Ergebnis für den

Luzerner Software-Hersteller: Opacc gehört zu den Top-10 der 1300

gelisteten Arbeitgeber im deutschsprachigen Raum. Das zeigt eine

Studie, die das deutsche Wirtschaftsmagazin Focus Business in

Zusammenarbeit mit der Bewertungsplattform kununu.com durchgeführt

hat.



Rund 13'000 Datensätze mit mehr als 324'000 Arbeitgeber-Urteilen

wurden für diese Auswertung herangezogen. Focus Business und Media

Market Insights (MMI) berücksichtigten für die Analyse

mittelständische Unternehmen mit mindestens elf und maximal 500

Mitarbeitenden in der gesamten DACH-Region. Die endgültige

Platzierung in der Bestenliste ergab ein Punktewert, bestehend aus

dem Bewertungsdurchschnitt, der Anzahl Bewertungen auf kununu und der

Anzahl Mitarbeitenden. Opacc belegt in der Gesamtliste den 8. Platz

und im Branchen-Ranking (ICT) den 5. Platz.



Natalie Schürmann, zuständig für die Personalakquisition bei

Opacc: «Die hervorragende Bewertung freut uns alle und belohnt

unseren langjährigen, konsequenten Effort im Bereich der

Mitarbeiterförderung.»



Eine familiäre Firmenkultur und fortschrittliche

Arbeitsbedingungen gehören zu den Erfolgsrezepten des erfolgreichen

Software-Herstellers. Zur Qualitätsstrategie des Unternehmens gehört

nicht zuletzt eine langfristige Auslegung der Arbeitsverhältnisse.



Fachkräftemangel als Dauerthema



Der Softwarehersteller in Kriens/Luzern baut auf bald 30 Jahre

Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von Business

Software. Im 2017 wurden 17 neue, top-qualifizierte Spezialisten

eingestellt. Trotzdem sind derzeit weitere Stellen noch nicht

besetzt. Die immer aufwendigere Rekrutierung von Talenten hemmt das

Unternehmen, noch schneller zu wachsen.



Extended Enterprise Software - swissmade



Opacc versteht swissmade als Versprechen für Qualität und

Innovation.



Zur Extended Enterprise Software von Opacc gehören OpaccERP,

OpaccEnterpriseShop, OpaccEnterpriseCRM und OpaccOXAS. Sie basieren

auf einer offenen Software-Architektur und aktuellen Technologien.

Für den Betrieb können die Kunden zwischen klassischen On-Premise-

und modernen Cloud-Konzepten wählen. Nicht zuletzt dank der

umfassenden Update-Garantie ist OpaccERP die am häufigsten

weiterempfohlene Enterprise-Software im deutschsprachigen Europa. Der

Hauptsitz von Opacc befindet sich in Kriens. Opacc beschäftigt über

100 Mitarbeitende.



www.opacc.ch



Originaltext: Opacc Software AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100021227

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100021227.rss2



Kontakt:

Urs P. Amrein, Marketing Manager

Opacc Software AG, Industriestr. 13, CH-6010 Kriens/Luzern,

Telefon +41 (41) 349 51 00, E-Mail: marketing@opacc.ch



Medienbeauftragter: Stockerdirect AG, Beni Stocker,

Agentur für Marketing & PR, Rosenstr. 2, 6010 Kriens/Luzern,

Tel. +41 (41) 340 75 66, E-Mail: b.stocker@stockerdirect.ch