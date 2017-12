Bonn (ots) - Die SPD ringt mit sich. Bei ihrem Parteitag, der an diesem Donnerstag beginnt, werden hitzige Diskussionen erwartet. Wie soll es weitergehen mit der SPD? Soll sie sich auf Gespräche mit der Union und auf eine mögliche Fortsetzung der Großen Koalition einlassen? Partei-Chef Martin Schulz war direkt nach der Bundestagswahl kategorisch dagegen, nun will er doch mit der Union reden. Dafür braucht er allerdings die Zustimmung des Parteitags. Nicht alle Delegierten zeigen jedoch Verständnis für Schulz' Sinneswandel. Viele wollen in die Opposition.



Wie werden die SPD-Delegierten abstimmen? Wie sehr wird die Abstimmung die Partei spalten? Wie geht es weiter mit Martin Schulz?



Alfred Schier diskutiert mit:



- Rudolf Dreßler, SPD - Alexander Kissler, Cicero - Heiko Kretschmer, Johanssen + Kretschmer Strategische Kommunikation GmbH - Sabine Müller, ARD-HR-Hörfunkkorrespondentin



