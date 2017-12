Die Vereinigten Staaten von Amerika sind für Steuersünder ein Paradies. Donald Trumps Steuerreform würde daran nichts ändern - im Gegenteil, es würde sogar noch schlimmer.

Die Cabrios auf dem Ocean Drive, dem Prachtboulevard von Miami Beach, fahren noch mit offenem Verdeck. In den angrenzenden Bars und Restaurants sitzen Touristen mit Sonnenbrille und T-Shirt unter freiem Himmel, trinken Mojitos, Caipirinhas. Anfang Dezember zeigt das Thermometer am späten Nachmittag noch stolze 26 Grad. Die meisten der jährlich 15 Millionen Ausländer, die Florida besuchen, wollen hier ihrem grauen Herbstalltag entfliehen. Doch einige kommen nicht der Sonne, der Palmen und der kühlen Cocktails wegen. Sondern um ihr Geld zu waschen oder vor dem heimischen Fiskus zu verstecken.

Dafür gibt es hilfsbereite Geister wie Michael. Der Glatzkopf sitzt im Café "Pasion del Cielo", blauer Anzug, hellgraues Hemd, schmale Krawatte. Er hat den diskreten Tisch ganz außen gewählt. Mehr als seinen Vornamen will er nicht von sich preisgeben. Und keine persönlichen Fragen, please, sonst sei das Gespräch beendet, ehe es angefangen habe.

Dann erzählt Michael von seinem Job als Berater, Rechtsbeistand und Manager. Vor allem aber: von seiner Aufgabe als Herr und Direktor von mehr als 120 Gesellschaften mit beschränkter Haftung, hinter denen sich reiche Bürger mit ihrem Vermögen verstecken können, ohne dass ihr Name für Finanzbehörden ersichtlich wäre.

Kurz: Michael steht im Licht - und die im Dunkeln, seine Klienten, sieht man nicht. Und - gibt es Deutsche unter seinen Auftraggebern? Michael schweigt. Was er preisgibt, ist sein Honorar: 6000 Dollar im Jahr. Peanuts für jeden einzelnen Steuerhinterzieher. Und in der Summe ein dickes Geschäft für Michael.

Begonnen habe alles mit "Freundschaftsdiensten" für Bekannte aus Südamerika, die aus Angst vor Regierungsumstürzen oder Drogenkartellen einen sicheren Hafen für ihr Geld gesucht hätten: "Ich fühlte mich moralisch verpflichtet."

So hat die Schweiz früher auch argumentiert. Deutsche, die Angst vor einem sowjetischen Einmarsch hatten, vor einer neuerlichen Diktatur oder auch nur vor dem imaginierten Schreckgespenst eines quasisozialistischen Steuerstaats - die Alpenrepublik stand ihnen verschwiegen zu Diensten. Dieses Geschäftsmodell endete erst, als die Schweiz vor einigen Jahren ihr Bankgeheimnis aufgeben musste, bezwungen und geknackt von den USA - ausgerechnet.

Denn die stärkste Volkswirtschaft der Welt hat sich, weitgehend unbemerkt, zur wohl größten Steueroase der Welt entwickelt, die ihrer karibischen oder europäischen Konkurrenz in nichts nachsteht. Skandal um Skandal hat inzwischen die Öffentlichkeit erreicht - Lux Leaks, Swiss Leaks, Panama und Paradise Papers. Doch fast niemand behelligte die USA. Obwohl gleich mehrere Bundesstaaten - von Florida über Delaware bis Nevada - es Steuertricksern und -betrügern überaus einfach machen, über Treuhänder und Pseudogeschäftsführer finanzielle Besitzstände zu verschleiern. Und Präsident Donald Trumps milliardenschwere Steuerreform dürfte die Vereinigte Steuervermeidung von Amerika noch attraktiver machen.

America only

Als die EU-Finanzminister vor wenigen Tagen zum ersten Mal eine Liste mit Steuerparadiesen veröffentlichten, fehlten bezeichnenderweise die USA bei der Aufzählung der 17 "Paradiese" - obwohl die Amerikaner nicht alle Vorgaben der EU einhalten. Die Union wollte Ärger vermeiden. Peter Altmaier, der geschäftsführende Bundesfinanzminister, gab in Sachen USA nur ein Festival der Konjunktive zum Besten: Man müsste mal, man könnte mal, man sollte mal...

Die Amerikaner ihrerseits fahren einen ausgesprochen aggressiven Kurs. So verlangen die US-Behörden von anderen Ländern seit einigen Jahren, ihnen sämtliche Bankdaten von US-Steuerbürgern zu übermitteln. Umgekehrt stoßen die Gesuche anderer Länder, auch Deutschlands, bei den USA auf taube Ohren. America first? America only.

Trumps groß angekündigte "Tax Reform", die derzeit im Washingtoner Kongress zwischen den Kammern beraten wird, läuft darauf hinaus, dass die USA ihre Steuerpolitik noch gezielter und umfassender als Waffe im Wettkampf um globales Kapital und Investitionen einsetzen werden. Kernelemente der Reform sind eine massive Senkung der Steuersätze, Sonderabgaben auf Importe und eine 100-prozentige Sofortabschreibung bei Investitionen.

Fiskalischer Trumpismus

Schockiert bis fasziniert schaut der Rest der Welt auf diesen fiskalischen Trumpismus. "Das ist eine Kampfansage", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...