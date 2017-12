Bonn (ots) - Europa steht vor großen Herausforderungen: Flüchtlingskrise, Rechtspopulismus, Terroranschläge sowie die jüngsten Enthüllungen zu den Paradise Papers sind Themen, die viele Menschen bewegen. Aber welches Thema birgt nach Meinung der Deutschen für die EU aktuell die größte Herausforderung? In der phoenix-Sendung "Wie tickt Europa?" kommen Bürgerinnen und Bürger zu Wort. Was denken sie? Was erwarten sie von Europa? phoenix hat die Menschen nach ihrer Meinung gefragt - in repräsentativen Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Civey und per Videobefragung.



Moderator Michael Kolz konfrontiert Europa-Politiker im EU-Parlament in Straßburg mit den Ergebnissen dieser Umfragen und diskutiert mit ihnen: Wie bewerten sie die Meinungen der Bürger? Jeweils zwei Politiker treffen bei ihm zu einem Thema aufeinander: Ska Keller (Grüne) diskutiert mit Jörg Meuthen (AfD), Gabi Zimmer (Die Linke) trifft auf David McAllister, Nadja Hirsch (FDP) trifft auf Markus Ferber (CSU).



"Wie tickt Europa?" gibt einen Überblick über die großen Themen Europas und bildet die Meinung derer ab, die Europa leben: die Bürgerinnen und Bürger.



"Wie tickt Europa" ist eine Produktion von phoenix und der Bavaria Entertainment GmbH.



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de