Kiel (ots) - Zur heutigen (06.12.2017) Sitzung des Umweltausschusses erklärt die agrarpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Kirsten Eickhoff-Weber:



"Die heutige Umwelt- und Agrarausschuss-Sitzung hat deutlich gezeigt: Es gib in der Koalition keine gemeinsame Linie zu Glyphosat. Die Koalitionäre sehen sich nicht im Stande, den SPD-Antrag "Ausstiegsplan aus dem Einsatz von Glyphosat jetzt!" abzustimmen. CDU, FDP und Grüne sehen sich nicht in der Lage eine gemeinsame Position zum Glyphosat-Verbot zu formulieren. Das widerspricht auch den Aussagen Habecks, der einen Ausstiegsplan für richtig hält. Die Koalitionsfraktionen wussten noch nicht einmal, in welche Richtung eine Anhörung zielen soll, die sie selbst beantragt und beschlossen haben."



