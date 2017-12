Amsterdam (ots/PRNewswire) -



Neueste Version der Multichannel-Publishing-Lösung bietet noch nie dagewesene Effizienz bei Content-Produktion und Story-Publishing auf allen Kanälen



WoodWing Software (https://www.woodwing.com/en), der weltweit führende Anbieter von Software für Content-Erstellung, präsentiert sein neuestes Produkt: Aurora. Mit dem neuesten Update von Enterprise (https://www.woodwing.com/en/multichannel-publishing) -- WoodWings Multichannel-Publishing-Lösung -- können Medienunternehmen und Publisher einen kanalneutralen Workflow für die Content-Erstellung einrichten, wodurch intelligentes und effizientes Publishing auf allen Kanälen ermöglicht wird. Darüber hinaus gewährleistet es die schnelle und unkomplizierte Wiederverwendung von Content für verschiedene Publikationen und Marken. Dies bedeutet ein ganz neues Maß an Effizienz bei der Content-Verbreitung.



In der Medienbranche werden immer weniger Zeitungen und Zeitschriften und dafür immer mehr Content-Beiträge produziert. Aus diesem Grund haben sich Workflows und Prozesse grundlegend geändert. Die Tools müssen hier mit dem Trend Schritt halten, dass Content in erster Linie für digitale Kanäle produziert wird, aber trotzdem auf einfache Weise im Printformat verbreitet werden kann. Aurora schließt die Lücke zwischen Digital und Print. Einige der weltweit größten Medienunternehmen haben bereits mit der Implementierung von Aurora begonnen.



"In der schnelllebigen digitalen Welt mit immer stärkerem Konkurrenzdruck unter den Medienunternehmen kann man es sich nicht erlauben, Zeit mit händischen Aufgaben zu vergeuden. Medienunternehmen brauchen agile und flexible Lösungen, die Probleme überwinden", sagte Jan de Roos, CEO von WoodWing. "Derzeit ist es äußerst schwierig, Print-Content auf digitalen Kanälen team-, marken- und publikationsübergreifend wiederzuverwenden. Aurora löst dieses Problem, mit dem viele Medienunternehmen zu kämpfen haben, indem es Content sowohl für Print- als auch für digitale Kanäle erstellt. Ein automatisierter und kanalneutraler Workflow beschleunigt den Publishingprozess. Organisationen, denen es auf kurze Vorlaufzeit ankommt, können sich damit einen echten Wettbewerbsvorteil verschaffen."



Kanalneutraler Content



Enterprise Aurora unterstützt eine neue Arbeitsweise mit kanalneutraler Content-Erstellung und reißt die Silos zwischen Print und Digital ein. Im Content Station Editor wird eine kanalneutrale Story mit automatischer Dokumentstruktur erstellt. Dies ermöglicht die Publikation auf digitalen Kanälen wie Facebook Instant Articles und Apple News oder auch Ihrer mobilen App oder Website. Varianten der Story lassen sich erstellen, abwandeln und automatisch auf ein Print-Layout legen oder auf anderen digitalen Kanälen verbreiten -- einfach per Mausklick.



Mit intelligenten Workflow-Funktionen, Automatisierung und Team-Kollaboration bereitet Aurora den Weg für die Zukunft der Content-Erstellung. WoodWings Enterprise Aurora kann über WoodWings autorisiertes Solution Partner Network (https://www.woodwing.com/en/partners) bezogen werden.



